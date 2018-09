Orga Bisericii Negre va fi restaurată anul viitor

Orga mare a Bisericii Negre din Braşov va intra anul viitor într-un amplu proces de curăţare, după ce pe tuburile acesteia s-a depus un strat de praf, acesta fiind ridicat ca urmare a numărului mare de turişti ce vizitează obiectivul, a spus organistul Bisericii Negre, Steffen Schlandt, citat de Agerpres.



Peste 250.000 de turişti au vizitat anul trecut Biserica Neagră din Braşov. În primele opt luni ale acestui an, numărul vizitatorilor a crescut cu peste 10%, a spus Steffen Schlandt. El a explicat că din cauza prafului, dar şi a umidităţii excesive din această vară, s-a produs o mâzgă ce a acoperit tuburile celor patru orgi din Biserica Neagră, orgi ce au fost restaurate în urmă cu 20 de ani.



„Timpul ne-a dovedit că trebuie să investim. Ne-am dat seama că afluxul foarte mare de turişti în Biserica Neagră ridică praful, iar praful împreună cu umiditatea care a fost excesiv de mare anul acesta datorită ploilor a generat o mâzgă care s-a aşezat pe tuburi şi suntem nevoiţi oarecum de timpuriu să reîmprospătăm instrumentele restaurate acum 20 de ani. Ne-am dat seama că marea orgă este destul de prăfuită, avem nişte programe de protecţie respectiv să lucrăm la climă fiindcă este foarte umed. Miile de persoane aduc umiditate, plus umiditatea de afară. Vrem, nu vrem, trebuie să lucrăm la ele, alte instrumente nu mai aducem”, a subliniat Steffen Schlandt.



Orga mare, Buchholz, a fost construită în 1836 şi 1839 de către constructorul de orgi Carl August Buchholz, din Berlin. Are patru manuale, un pedalier, 76 de registre dintre care 63 sunt registre sonore şi 3.993 de tuburi. La vremea construirii ei, era una dintre cele mai mari şi mai importante orgi din Europa, în prezent fiind cea mai mare din sud-estul Europei.



Curăţarea orgilor din Biserica Neagră costă câteva mii de euro, iar acest proces poate fi executat doar vara, când temperatura este mai ridicată.