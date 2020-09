Ordinea pe buletinele de vot pentru Consiliul Judeţean Braşov

Descriere foto: Biroul Electoral Judeţean Braşov a anunţat ordinea pe buletinele de vot de la alegerile din 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Judeţean Braşov; Sursa: bzb.ro





Ordinea pe buletinele de vot a fost stabilită prin tragere la sorţi



Biroul Electoral Judeţean Braşov a anunţat ordinea pe buletinele de vot de la alegerile din 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Judeţean Braşov.



Conform procedurii, poziţia pe buletinele de vot a fost stabilită prin tragere la sorţi (în primă fază a partidelor parlamentare, apoi a celorlalţi competitori – alianţe, partide neparlamentare, etc).



Astfel, în urma tragerii la sorţi, prima poziţie pe buletinele de vot este ocupată de partidul Pro România, pe poziţia a doua este PSD, a treia „căsuţă” este ocupată de UDMR, iar a patra de PNL.





Ordinea pe buletinul de vot:





Preşedinte Consiliul Judeţean Braşov:





1) Mihai Mohaci - Partidul Pro România



2) Marian Rasaliu - Partidul Social Democrat



3) Toaso Imelda - Uniunea Democrată Maghiară din România



4) Adrian Veştea - Partidul Naţional Liberal



5) Carolina Fernolend - Forumul Democrat al Germanilor din România



6) George Antohe - Partidul Mişcarea Populară



7) Vasea Carchelan - Partidul România Mare



8) Tudor Benga - Alianţa USR PLUS



9) Ionel Goidescu - Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională



10) Raimond Chira-Adam - Partidul Verde



11) Mariana Câju - independent









Consiliul Judeţean Braşov:





1) Partidul Pro România



2) Partidul Social Democrat



3) Uniunea Democrată Maghiară din România



4) Partidul Naţional Liberal



5) Forumul Democrat al Germanilor din România



6) Partidul Mişcarea Populară



7) Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor



8) Partidul România Mare



9) Alianţa USR PLUS



10) Partida Romilor „Pro Europa”



11) Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională



12) Partidul Verde