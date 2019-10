„Carmen” de Bizet deschide „Festivalul Internaţional de Operă, Operetă şi Balet”

Descriere foto: Sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 18.30, în Sala Operei, spectacolul cu opera „Carmen” de G. Bizet deschide ediţia a XVII-a a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet 2019; Sursa: opera-brasov.ro



Focoasa ţigancă „Carmen” va fi o superbă rusoaică, sâmbătă, la Braşov. Celebra operă va fi pusă în scenă cu invitaţi surpriză, în deschiderea Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet 2019!



Sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 18.30, în Sala Operei, melomanii sunt aşteptaţi la spectacolul cu opera „Carmen” de G. Bizet. Este spectacolul ce dă practic startul ediţiei XVII a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet 2019.



Nici o operă nu a atins performanţa popularităţii aşa cum a făcut-o „Carmen”, pentru că are toate ingredientele succesului: o dramă puternică, personaje pasionale şi o poveste de dragoste. Scrisă pe un libret de Henri Meilhac şi Ludovic Halévy, după nuvela omonimă a lui Prosper Mérimée, lucrarea a avut premiera la „Opéra Comique” din Paris, pe 3 martie 1875, însă nu a fost deloc bine primită de către public pentru că etala personaje controversate şi încălca numeroasele convenţii ale vremii. Bizet s-a stins curând după premieră şi nu şi-a putut imagina triumful de care s-a bucurat, ulterior, partitura sa. Acţiunea se petrece în sudul Spaniei, la Sevilla, iar opera spune povestea naivului soldat Don José, care cade în mrejele focoasei ţigănci Carmen. José îşi abandonează iubita din copilărie, pe Micaela şi dezertează, dar îşi pierde iubirea lui Carmen în faţa fermecătorului toreador, Escamillo. José o va ucide pe Carmen într-o criză de gelozie. Zugrăvirea vieţii proletare, imoralitatea şi fărădelegile descrise, precum şi moartea tragică a personajului principal pe scenă au deschis un teren nou în opera franceză, însă la vremea lor, au fost extrem de controversate.



„Carmen” este o poveste plină de pasiune, seducţie şi trădare, în care partitura strălucitoare a lui Bizet evocă atmosfera încărcată a Spaniei, în melodii devenite celebre, de la seducătoarea „Habanera” până la Aria Toreadorului.



„Carmen” îi va aduce pe scena lirică braşoveană, ca invitaţi, pe trei din cei patru protagonişti principali ai lucrării: Sofiya Almazova (Rusia) - Carmen, Cosmin Marcovici (Opera Naţională Română Iaşi) – Don José şi Jean-Kristof Bouton (Canada) - Escamillo. Cel de-al patrulea rol principal, Micaela, va fi interpretat de solista Operei Braşov, Cristina Radu.



Alături de aceştia, în distribuţie, se vor găsi artiştii Operei Braşov: Nicoleta Chirilă – Frasquita, Cristina Roşu – Mercédès, Claudiu Bugnar – Remendado, Lorand Cristian – Dancairo, Ștefan Schuller – Zuniga, Paul Tomescu – Moralès. Solişti balet: Melania Condoiu, Cristina Rotundu, Claudiu Dane, Dorin Mirea.



Îşi dau concursul Orchestra, Corul şi Baletul Operei Braşov. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Mircea Holiartoc, iar regia artistică a spectacolului poartă semnătura lui Cristian Mihăilescu. Scenografia: Rodica Garştea. Coregrafia: Nermina Damian. Asistent regie: Silvia Papadopoulos. Asistent coregrafie: Ramona Mezei. Regie scenă: Dan Antipa.



Preţul biletelor este cuprins între 35 şi 45 de lei, în funcţie de locul din sală.



Premiera pregătită pentru acest an: „Contesa Maritza”



Festivalul de Operă, Operetă şi Balet programează şi alte spectacole-eveniment, pe tot parcursul lunii octombrie, iar în final, conform tradiţiei, va fi prezentat un spectacol în premieră. În acest an, este vorba despre „Contesa Maritza”, de E. Kalman, ce va putea fi văzută atât sâmbătă, 2 noiembrie 2019, cât şi duminică, 3 noiembrie 2019.





Programul Festivalului Internațional de Operă, Operetă și Balet 2019 - Ediția a XVII-a:



Sâmbătă, 5 octombrie 2019, ora 18.30, Sala Operei

CARMEN - Operă de G. Bizet



Dirijor: Mircea Holiartoc

Regia: Cristian Mihăilescu

Scenografia: Rodica Garștea

Coregrafia: Nermina Damian

Invitați: Sofiya Almazova (Rusia), Cosmin Marcovici (Opera Națională Română Iași), Jean-Kristof Bouton (Canada)



Soliștii Operei Brașov: Lăcrămioara Schuller, Nicoleta Chirilă, Cristina Roșu, Lorand Cristian, Claudiu Bugnar, Ștefan Schuller, Paul Tomescu

Soliști balet: Melania Condoiu, Cristina Rotundu, Claudiu Dane, Dorin Mirea

Orchestra, Corul și Baletul Operei Braşov



Preț bilete: 45 lei; 35 lei





Joi, 10 octombrie 2019, ora 17.00, Sala Operei

NOTA 0 LA PURTARE - Musical de Marius Țeicu; adaptarea textului: Ada Vertan



Regia: Silvia Papadopoulos

Scenografia: Rodica Garștea

Coregrafia: Ramona Mezei

Cu: Cristina Coatu, Dan Ionescu, Mugurel Oancea, Bogdan Mirică, Emil Dumbravă, Andromeda Nemeș, Mihai Burlacu, Valer Lucaciu, Aurel Aron, Ștefan Schuller, Lorand Cristian, Lucian Burlacu, Ion Tașcă, Simona Manole, Alina Ichim, Mihaela Marele

Baletul Operei Brașov



Preț bilete: 25 lei





Sâmbătă, 12 octombrie 2019, ora 18.30, Sala Operei

MAREA GALĂ A FESTIVALULUI



Dirijor: Traian Ichim

Prezintă: Lorand Cristian



Invitați:

Ana-Camelia Ștefănescu (Belgia) – soprană

Judit Kutasi (Germania) - mezzosoprană

Cristian Bălășescu (Opera Națională Timișoara) - tenor

Bogdan Baciu (Germania) - bariton

Solistele Operei Brașov: Aurelia Florian - soprană, Anda Pop - soprană

Orchestra și Corul Operei Braşov



Preț bilete: 55 lei; 45 lei





Sâmbătă, 19 octombrie 2019, ora 18.30, Sala Operei

FARMECUL OPERETEI MAGHIARE



Dirijor: Deák András (Ungaria)

Invitați de la Opera Maghiară Cluj-Napoca:

Barabás Zsuzsa - soprană

Fülöp-Gergely Timea - soprană

Székely Zsejke – soprană

Szabó Levente – tenor

Ádám János – bariton

Fülöp Márton – bariton

și

Opra Kitti Fruzsina – soprană, Lövenberger Orsolya – mezzosoprană (Facultatea de Muzică – Universitatea „Transilvania” Brașov)

Orchestra Operei Brașov



Preț bilete: 50 lei; 40 lei





Sâmbătă, 26 octombrie 2019, ora 18.30, Sala Operei

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța prezintă:

LACUL LEBEDELOR - Balet pe muzică de P.I. Ceaikovski



Coregrafia: Mihai Babuşka, după L. Ivanov – M. Petipa

Soliștii și Ansamblul de Balet al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța



Preț bilete: 55 lei; 45 lei





Sâmbătă, 2 noiembrie 2019 și Duminică, 3 noiembrie 2019, ora 18.30, Sala Operei

Premieră

CONTESA MARITZA – Operetă de E. Kalman



Dirijor: Mircea Holiartoc

Regia: Alexandru Nagy

Scenografia: Rodica Garștea

Coregrafia: Ramona Mezei

Soliștii, Orchestra, Corul și Baletul Operei Brașov



Preț bilete: 50 lei; 40 lei







În stagiunea 2019 – 2020, accesul copiilor la spectacolele de operă și operetă este permis începând cu vârsta de 7 ani!



Biletele au fost puse în vânzare la sediul Operei Brașov din str. Bisericii Române nr. 51, tel. 0268-419380. Program: Luni – Vineri 10 – 17 şi cu o oră înainte de începerea spectacolelor (în cazul în care rămân bilete disponibile).