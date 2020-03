Opera Brașov îşi păstrează evenimentele

Descriere foto: Opera Braşov îşi invită spectatorii şi în această săptămână, la evenimentele programate: miercuri - Recitalul de la ora 5, la Muzeul Casa Mureşenilor, iar vineri și duminică, o dublă „Carmen” ( balet și operă) la Sala Oprei Brașov; Sursa: bzb.ro; muzeulmuresenilor.ro



Chiar şi cu măsurile luate pentru prevenirea infectării cu coronavirus, Opera Brașov îşi păstrează evenimentele!



Opera Braşov îşi invită spectatorii şi în această săptămână, la evenimentele programate.









Astfel, miercuri, 11 martie 2020, de la ora 17.00, la Muzeul Casa Mureşenilor, este programat Recitalul de la ora 5.



Evenimentul muzical va fi susţinut de artiştii Operei Braşov, iar în programul recitalului sunt cuprinse lied-uri din diferite perioade stilistice: J. Haydn – „A Pastoral Song”,, Fr. Schubert – „Standchen”, L. van Beethoven – „Die Ehre Gottes aus der Natur”, „Busslied”, G. Mahler – „Ich atmet’ einen linden Duft”, canţonete: E. de Curtis - „Non ti scordar di me”, dar şi piese din repertoriul internaţional: G. Gershwin – „Embraceable You”, „Love Is Here to Stay”, G. Gabaroche – La femme a la rose” sau C. Velasquez – „Besame mucho”.



Interpretează artistele Operei Brașov: Maria Catrina – soprană, Nicoleta Chirilă – soprană, Cristina Radu – soprană, Sonia Hazarian – mezzosoprană, Nora Vlad – actriţă. La pian: Sena Ducariu.



Intrarea se face pe bază de bilete care se achiziționează la intrarea în sala de concert a Muzeului „Casa Mureşenilor”.

Taxă intrare: elevi, studenți: 1,50 lei; adulți: 6 lei; pensionari: 4 lei.







Dublă reprezentație a îndrăgitei „Carmen” la sfârşitul săptămânii!





Pentru sfârşitul de săptămână, Opera Braşov programează o dublă „Carmen”.



Astfel, vineri, 13 martie 2020, de la ora 18.30, în Sala Operei Braşov, va fi prezentat spectacolul de balet inspirat de una din cele mai îndrăgite opere: „Carmen”.



Compozitorul rus Rodion Scedrin a concentrat în scenariul său acţiunea şi muzica lui Georges Bizet, creionând partituri solistice extrem de ofertante pentru balerini. Suita „Karmen” a fost compusă de către Scedrin în anul 1967 pentru soţia sa, celebra balerina Maya Plisetkaya, şi a inspirat coregrafi importanţi de pe toate meridianele lumii. Lucrările compozitorilor Joaquin Rodrigo, C. Rissuti, Manuel Penella completează muzica din acest spectacol.



Duminică, 15 martie 2020, de la ora 18.30, în Sala Operei Braşov, va fi pusă în scenă una dintre cele mai frumoase şi cântate capodopere lirice: „Carmen” de G. Bizet.



Scrisă pe un libret de Henri Meilhac şi Ludovic Halévy, după nuvela omonimă a lui Prosper Mérimée, opera a avut premiera la „Opéra Comique” din Paris, pe 3 martie 1875, însă nu a fost deloc bine primită de către public pentru că etala personaje controversate şi încălca numeroasele convenţii ale vremii. Bizet s-a stins curând după premieră şi nu şi-a putut imagina succesul de care s-a bucurat, ulterior, lucrarea sa. Nici o operă nu a atins performanţa popularităţii aşa cum a făcut-o „Carmen”.



Acţiunea se petrece în sudul Spaniei, la Sevilla, iar opera spune povestea naivului soldat Don José, care cade în mrejele focoasei ţigănci Carmen. José îşi abandonează iubita din copilărie, pe Micaela, şi dezertează, dar îşi pierde iubirea lui Carmen în faţa fermecătorului toreador, Escamillo. José o va ucide pe Carmen într-o criză de gelozie.