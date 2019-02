Opera Braşov acordă burse tinerilor dansatori

Opera Braşov a fost partener al Concursului Internaţional de Dans „Città di Udine”, ediţia a VI-a, ce s-a desfăşurat în perioada 2 – 3 februarie 2019 la Udine (Italia).



Competiţia s-a adresat tinerilor balerini din întreaga lume, care nu au avut încheiat nici un contract ca dansatori profesionişti.



Ei s-au putut înscrie într-una dintre cele trei secţiuni ale concursului: balet clasic, neoclasic şi dans de caracter; dans modern şi contemporan; duete şi grupuri – pentru mai multe stiluri de dans, plecând de la contemporan, modern, jazz, balet clasic şi neoclasic, ajungând până la hip-hop, categorie la care este acordat un premiu în memoria balerinului şi coregrafului Silvio Oddi.



Juriul competiţei a fost alcătuit din profesionişti la nivel internaţional, dansatori, coregrafi sau profesori: Howard Quintero Lopez, Alessandra Pasquali, Leo Mujić – pentru secţiunea de balet, David Matan, Guido Markowitz, Kristian Lever – pentru secţiunea de dans modern şi contemporan.



Din partea presei a fost acordat un premiu de către jurnalista din România, Eveline Păuna.



Pe lângă diplome, recompense în bani, câştigătorilor acestui concurs le-au fost oferite burse internaţionale de către teatrele, academiile şi companiile de dans partenere.



„Opera Braşov a fost dintotdeauna deschisă colaborării cu tinerii artişti şi le-a oferit şansa de a se afirma pe o scenă profesionistă, fie în cadrul Studioului Experimental de Operă, fie în spectacole şi chiar gale pe care instituţia noastră le-a organizat în ultimii ani. Anul acesta, în premieră, este vorba despre balet, Opera Braşov dând posibilitatea câştigătorilor de la Concursul Internaţional de Dans „Città di Udine” să se formeze alături de soliştii noştri de balet, în cadrul compartimentului nostru şi apoi, la finalul stagiului de pregătire, să evolueze într-un spectacol”, a afirmat Ovidiu Mezei, manager Opera Braşov.



Emma Mardegan şi Cristian Daneri din Italia sunt cei doi câştigători ai Concursului Internaţional de Dans „Città di Udine”, ediţia a VI-a, care vor veni la Opera Braşov pentru un stagiu de pregătire pe parcursul anului 2019.



Cei doi şi-au adjudecat bursele cu Pas de Deux-ul din „Corsarul”, balet pe muzică de A. Adam, iar Emma Mardegan a interpretat în concurs şi variaţia Odille din actul III al „Lacului Lebedelor” de P.I. Ceaikovski.



Concursul Internaţional de Dans „Città di Udine”, ediţia a VI-a, care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute, în perioada 2 – 3 februarie 2019, la Udine (Italia) a reunit peste 200 de dansatori şi 33 de şcoli de dans şi balet din Italia, Croaţia, Slovenia.



„Concursul este destinat tinerilor dansatori care nu activează în companii profesioniste. Tocmai de aceea, cei care sunt selecţioneri pentru teatre de operă şi companii private îi invită pe cei mai buni dintre ei să susţină audiţii private pentru a participa la proiectele lor sau pentru a fi angajaţi în cadrul organizaţiilor lor”, a afirmat jurnalista Eveline Păuna din România, prezentă la acest concurs şi cea care a acordat Premiul Presei.



„Nivelul de anul acesta al concursului a fost înalt. În Italia, companiile de dans se închid sau traversează perioade dificile, aşa că miza dansatorilor este posibilitatea de a lucra dincolo de graniţele Italiei”, continuă aceeaşi Eveline Păuna.



„Sunt bucuros şi onorat de faptul că aceşti doi tineri balerini foarte talentaţi vor face un stagiu de pregătire în cadrul compartimentului de balet al Operei Braşov şi, apoi, vor apărea pe o scenă profesionistă de spectacol. Le dorim mult succes şi sperăm că această oportunitate pe care le-o oferim să le deschidă porţile multor teatre şi companii de dans din Europa şi, de ce nu, din lume”, a susținut Ovidiu Mezei, managerul Operei Braşov.