OnePlus anunță ecrane de 120 Hz pe noile modele de smartphone-uri din 2020

În domeniul smartphone-urilor, sezonul 2020 a început de mult, iar multitudinea de scurgeri de informații, imagini și video, ne permit să vedem modele încă nelansate de telefoane mobile inteligente încă din faza de dezvoltare și construcție. Așa cum e cazul OnePlus, unul dintre cei mai cunoscuți și mai importanți producători de telefoane mobile. OnePlus și OnePlus 8 Pro vor avea display-uri de 120 Hz, ne anunță chiar producătorul chinez. Cei de la OnePlus au lansat deja în 2019 telefoane cu display de 90 Hz, într-o perioadă în care majoritatea competitorilor săi folosesc încă standardul 60 Hz.



Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat chiar de OnePlus, Screen Technology 2020. Aici, OnePlus a confirmat că în 2020 va oferi telefoanelor sale ecrane de 120 Hz, ceea ce va forța ceilalți producători să țină pasul și să îi oblige spre o standardizare a acestei rate de refresh pe noile lor telefoane. Dar aceasta nu va fi singura noutate de pe noile telefoane OnePlus, despre care producătorul chinez nu a oferit informații despre cum se vor numi. Cu toate acestea, toată lumea pare să se aștepte ca denumirile să urmeze logica din ultimii ani, așa că probabil se vor numi OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro.



OnePlus a mai explicat că această nouă generații de telefoane mobile vor avea ecrane OLED cu rezoluție QHD+, care, în funcție de diagonala ecranului, pot depăși 500 de pixeli per inch de densitate. Aceste ecrane, totodată, vor avea o viteză de refresh de 120 Hz, devenind adevărate ecrane de gaming, deși, așa cum am zis, acest lucru va obliga și ceilalți producători să standardizeze această caracteristică.



De parcă acest lucru nu ar fi de ajuns, chinezii au mai anunțat că vor avea, în curând, display-uri tactile de 240 Hz, ceea ce ar aduce o viteză și mai mare de răspuns la atingere și la interacțiunea cu ele. Vor fi ecrane cu o profunditate a culorii de 10 biți, cu reproducere nativă de conținut HDR și cu până la 4.096 de nivele de ajustare automată a luminozității.



Toate acestea sunt posibile grație adaptării chip-ului MEMC pe care OnePlus îl va „porta” din sectorul televizoarelor în cel al telefoanelor mobile, o nouă tehnologie pentru ecrane, precum DC Dimming care va economisi energie la proiectarea de conținut pe ecrane.



În acest an o altă companie chineză, Nubia Technologies, a anunțat deja că a proiectat ecrane de 144 Hz, dar pentru un producător de telefoane, OnePlus va rămâne în fruntea „plutonului” cu ecranele sale de 120 Hz. Mai rămâne de văzut când vom vedea efectiv aceste ecrane pe telefoanele companiei. Anul trecut, modelele OnePlus 7 și OnePlus 7 Pro au fost lansate în mai, drept pentru care ne mai rămân doar câteva luni până vom vedea tradus în realitate proiectul companiei chineze. Și vom vedea dacă OnePlus s-a ținut de cuvânt exact așa cum a promis.