One Woman Show - O cursă de anduranță într-ale antreprenoriatului. CONAF și FRAS un parteneriat puternic!

Federația Română de Automobilism Sportiv – FRAS și Confederația Națională pentru Antreprenoriatul Feminin – CONAF și-au unit forțele printr-un parteneriat pentru susținerea femeilor din motorsport. Femeia antreprenor contemporană este femeia care îndrăznește să piloteze cu calm și abilitate cursa de anduranță a antreprenoriatului. Femeia pilot este femeia curajoasă care îndrăznește să intre pe un teren care până de curând era condus de bărbați și excelează datorită calmului, agilității, puterii de concetrare. Așa cum există femei care au făcut și continuă să facă performanță în business, așa există sportive titrate care fac performanță în toate ariile motor-sport și mai mult decât atât echilibrează pasiunea lor cu familia și business-ul.



FRAS deține singurul organism implicat activ în promovarea și încurajarea prezenței femeilor în competiții, dar și pentru a arăta că acestea pot fi oricând parte din toate ariile motorsportului: Comisia Națională pentru Femei – CNF FRAS. Acum FRAS are un aliat de nădejde în CONAF. Încă nu este un lucru comun să vezi o femeie într-o mașină de competiție, însă curajul, îndrăzneala, coordonarea, calmul și agilitatea acestora, le-au croit drum direct pe podiumuri.



Prin toate activitatile desfășurate până în acest moment, CONAF a demonstrat ca este mai mult decât o comunitate de antreprenori de gen feminin care și-au unit forțele, distingându-se ca fiind o forță care înainte de toate rafinează mentalități și impulsionează mișcarea feminină românească, fiind astfel o voce puternică a mediului antreprenorial reprezentat în fața autorităților locale și naționale.



,,Astăzi nu mai trăim în definiții, creăm definiții, schimbăm concepții, învingem mentalități și avem curaj! Așa arată femeia antreprenor contemporană, femeia care îndrăznește să piloteze cu calm și multă abilitate această cursă minunata a antreprenoriatului! Astăzi femeia îndrăznește sa aspire la domeniile care până nu demult purtau amprenta: One Man Show! Parteneriatul cu FRAS ne onorează și bucură în același timp!” a declarat Cristina Chiriac, Presedinte CONAF



„Numărul femeilor înscrise în probe sportive ale automobilismului sau în colegiile de arbitrii crește constant anual. Comisia Națională pentru Femei a FRAS are ca obiective promovarea rezultatelor femeilor din motorsport, demonstrând astfel că se face performanță la cel mai înalt nivel. Motorsportul nu înseamnă doar participare ca pilot sau copilot, ci și prezența în alte zone cum ar fi de conducere a unor echipe, arbitraj, zona de mecanică sau promovare pentru o echipă. Împreună cu CONAF ne dorim să creăm modele de urmat prin puterea exemplului personal al membrelor comisiei, să dezvoltam programe educaționale și relaţii de colaborare cu federaţiile corespondente ale altor state.” a declarat Mirela Bucovicean, Președinte Comisia Națională pentru Femei a FRAS



„Cred că nu e nimic mai firesc decât acest parteneriat. Curajul, asumarea, capacitatea de a lua decizii rapide în situații stresante, caracterizează atât mediul antreprenorial cât și activitatea noastră sportivă. Pe de altă parte, eu, personal, am fost mereu surprins plăcut de modul în care doamnele și-au făcut loc, cu eleganță dar hotărâre, în foarte multe domenii considerate ale bărbaților. Așa că, sub baghetele magice ale doamnelor Cristina Chiriac și Mirela Bucovicean, sunt convins că FRAS și CONAF vor dărâma ziduri, vor face din poteci, drumuri și din visuri, realitate.” a declarat Norris Măgeanu, Președinte Federația Română de Automobilism Sportiv FRAS



Membrii CONAF fac parte din categoria persoanelor juridice în a căror structură se regăsesc femei și bărbați deopotrivă. Companiile conduse eminamente de bărbați au ales să se implice și să susțină acest curent al antreprenoriatului feminin în România tocmai pentru ca ei cred în parteneriate solide. Cu alte cuvinte milităm mai mult pentru egalitate de șanse și am construit un parteneriat solid cu bărbații.



În cinstea unui parteneriat de durată: FRAS & CONAF!