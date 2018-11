Omagiat cu un drapel arborat pe Vârful Moldoveanu

Descriere foto: Berchiu Dumitru, angajat al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, plecat prea repede la ceruri a fost omagiat de colegi cu un drapel arborat pe Vârful Moldoveanu; Sursa: bzb.ro



Militarii Batalionului 22 Vânători de Munte „Cireșoaia” din cadrul Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” au adus un omagiu unui pompier care s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani.



În cadrul unei expediții în munții Făgăraș, militarii au arborat în Vârful Moldoveanu un drapel și un tricou cu chipul lui Berchiu Dumitru, angajat al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihai Viteazul” din Covasna. Militarii promit că gestul lor va fi repetat anual de acum încolo.



„Prin expediţie s-a adus un ultim omagiu celui care a fost plutonierul major Berchiu Dumitru, angajat al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă «Mihai Viteazul» din Covasna. Acesta a fost unul dintre pasionaţii drumeţiilor montane, care în anii anteriori a participat alături de noi la cucerirea măreţului vârf. Din păcate, în floare vârstei, la numai 40 de ani, un stop cardio-respirator ce nu anunţa cu nimic tragicul eveniment, a pus capăt unei vieţi. În memoria acestuia, militarii au arborat, alături de drapelul sfânt al patriei şi un tricou cu chipul acestuia, acţiune ce se va repeta în fiecare an de acum înainte. Prin aceasta, vânătorii de munte vor omagia memoria unui prieten, un adevărat om al muntelui, un iubitor al naturii. Odihnească-se în pace!”, au transmis militarii prin intermediul unui comunicat de presă.



Expediția în munţii Făgăraş, pentru arborarea drapelului României pe cel mai înalt vârf din ţară – vârful Moldoveanu (2.544 m), a devenit tradiţie pentru militarii batalionului, care din 1996, an de an, ajung acolo pe trasee diferite pentru a aduce un omagiu gloriei vânătorilor de munte.