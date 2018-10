Olimpia CSU Brașov și CSM Satu Mare se confruntă vineri, la Sala Sporturilor

Descriere foto: Jocul Olimpia CSU Braşov – CSM Satu Mare va avea loc la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi”, vineri, de la ora 18.00



Olimpia CSU Braşov – CSM Satu Mare, vineri, ora 18.00





Echipa de baschet feminin Olimpia CSU Braşov începe noul sezon al Ligii Naţionale cu un duel extrem de tare, contra lui CSM Satu Mare, formaţie anunţată drept principală rivală în lupta pentru titlu a campioanei Sepsi SIC Sfântu Gheorghe.



„Sunt cuprins de un sentiment de furie pentru că sunt câteva lucruri care nu funcţionează cum ar trebui la echipa noastră. Avem doar nouă jucătoare, ceea ce e inadmisibil. E frustrant că nu găsim o jucătoare româncă pentru poziţia 4-5, deşi avem bugetul necesar. Nu e nimeni de vină, dar aceasta este situaţia. E frustrant şi că jucătoarele pe care le aducem, după un an pleacă la Sfântu Gheorghe. Au fost Webb, Ghizilă, acum Higgins. Sunt două echipe favorite la titlu în acest sezon, Sfântu Gheorghe şi Satu Mare. Ne dorim să ne apărăm medalia de bronz, pe care am cucerit-o sezonul trecut. Important va fi să ne aflăm în vârf de formă în play-off. La jocul cu Satu Mare, oaspetele sunt favorite. E o echipă cu un lot complet, 15 jucătoare foarte valoroase. Probabil, două sportive de la ele câştigă cât toată echipa noastră”, a spus antrenorul Dan Calancea înaintea primului meci din campionat.





În prima etapă, echipa Olimpia CSU Braşov nu a disputat meciul cu Universitatea Cluj, acesta fiind amânat. De partea cealaltă, oaspetele de vineri s-au impus în fața celor de la FCC ICIM Arad, cu scorul 74-59. Istoricul confruntărilor anterioare este favorabil echipei din Satu Mare, care s-a impus în 13 partide, față de cele 9 câștigate de Olimpia.



„Ne vom bate, vom lupta în acest meci. Încă ne căutăm, trebuie să legăm relațiile de joc. Trebuia să începem săptămâna trecută, dar meciul de la Cluj a fost amânat. Cred că ne-ar fi ajutat dacă am fi jucat acea partidă”, a declarat Carla Bartee înaintea acestei confruntări.



„Echipa din Satu Mare este o echipă foarte bună, dar meciul pleacă de la 0-0. Vor fi 40 de minute în care se poate întâmpla orice. Cred că va câștiga echipa care își va dori mai mult”, a adăugat Alina Podar.