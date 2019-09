Oktoberfest își primește petrecăreții în 2 corturi ale distracţiei bavareze

Renumitul festival al berii Oktoberfest găzduiește distracţia acestei ediţii cu numărul XI, în două corturi!



Extinderea s-a impus datorită numărului mare de vizitatori de anul trecut, când zeci de mii de turişti au ciocnit halbe cu bere rece Ciucaş, alintându-şi papilele gustative cu delicatese nemţeşti şi româneşti.



Vestea bună este că unul dintre corturile, montate în zona fostului Stadion Municipal, este mai mare şi mai încăpător faţă de cel din anii anteriori...și clar net superior celui amenajat la primele ediții, pe arena Ion Ţiriac de sub Tâmpa. Asta înseamnă că organizatorii aşteaptă oaspeţi şi mai numeroşi, cu chef de distracţie şi cu poftă mare de mâncare.



Wiesnzelt – va fi cortul cu înfăţişare de poveste, vizitatorii trăind experienţe noi, exact ca în natură. Acesta arătă ca o poiană, în care relaxarea va fi stăpână.



Wiesnzelt ne duce cu gândul la festivalul Oktoberfest din Munich, organizat ca de fiecare dată la Theresienwiese, un enorm teren expoziţional botezat după numele Prinţesei Teresen von Sachsen-Hildburghausen, care şi-a sărbătorit acolo căsătoria cu Prinţul Ludwig I.



Relaxarea în Poaina Ciucaş este garantată, pentru că verdele va fi culoarea predominantă. Totul este rustic, iar butaforia din zona scenei, montată în interiorul cortului, este pictată manual. Porţile din lemn şi decorurile atractive îi vor încânta, cu siguranţă, pe vizitatori. Cei care vor să privească lumea de la înălţime, pot alege să petreacă în balcoane. Cei care vor să afle mai multe despre istoria berii Ciucaş, care se produce la Braşov, trebuie să-şi arunce o privire pe placa de le intrarea în cort. Aici vor fi date precise despre acest brand, cu care tot braşoveanul se mândreşte.



Aşa cum toţi vizitatorii s-au obişnuit, în afara cortului se vor putea distra la jocurile Ciucaş unde se va schimba modalitatea de câştigare a premiilor. Acestea vor fi cuprinse între 5 şi 700 de lei, iar premiile mari vor consta în costume bavareze şi halbe de bere din ceremică, personalizate. Roata lui Cornel şi Heleşteul sunt doar două dintre jocurile propuse în acest an de organizatori, care promit şi alte concursuri cu surprize mari.





Kronstadtzelt - cel de-al doilea cort, care va fi pregătit pentru petrecăreţi, va purta amprenta Braşovului, iar aceştia vor putea face o incursiune în istoria oraşului de la poalele Tâmpei.



Acest cort special este decorat într-un mod cu totul aparte, urban, cu clădiri emblematice din Braşov, pentru ca farmecul citadin să-i învăluie pe oaspeţi. Şi ce e mai frumos decât să fii purtat cu gândul prin meandrele istoriei ? O placă de la intrarea în acest cort va fi dovada faptului că istoria Braşovului se leagă de cea a saşilor, prezentându-se informaţii preţioase despre acest lucru. Şi cine nu a văzut minunatele clădiri ale oraşului nostru, are şansa să le observe în miniatură, pictate pe scena, unde vor avea loc tot felul de recitaluri şi spectacole.



Aşadar în perioada 05-15 septembrie 2019, nu vă faceţi planuri şi alegeţi Oktoberfest, pentru zile de toamnă pline de viaţă!