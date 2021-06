Oferte de angajare din toate domeniile de activitate la cel mai mare târg de locuri de muncă din Brașov!

First Job School organizeaza in de data 24 iunie 2021, intre orele 09.00-18.00 cea de-a VIII a editie a CELUI MAI MARE TARG DE LOCURI DE MUNCA la International Trade Center Brasov, organizat in cadrul proiectului „Participarea la programe de învăţare la locul de muncă- premiza pentru viitoare carieră, cod SMIS 132990.





Ofertele de angajare sunt din toate domeniile de activitate vizand atat pozitii entry level cat si top management din: IT, productie, administrativ, comert, servicii, turism etc.







Angajatori de renume din Regiunea Centru cauta atat muncitori necalificati cat si specialisti in diverse domenii. Ofertele de angajare sunt atat pentru persoanele cu experienta in domeniile amintite cat si pentru absolventi de liceu, studenti sau muncitori necalificati.





First Job School are o experienta de peste 18 ani pe piata, a fost lider de parteneriat cat si beneficiar in mai multe proiecte cu finantare europeana nerambursabila si a certificat peste 5000 de persoane in diverse meserii. De asemenea are traditie in organizarea targurilor de locuri de munca in mai multe judete: Sibiu, Mures, Harghita, Constanta etc.