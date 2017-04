Octavian Ciovică, la Mix Actual!



Are și azi colectia de mașinuțe de când era mic. Și pe cea din gumele Turbo. I-au plăcut, a naibii de tare, întotdeauna. A prins un an de karting la Palatul Pionierilor, înainte să dispară ( palatul, adică). Abia la 23 de ani a apucat să- și împlinească visul de pilot. Curaj nebun avea, talent și concentrare așijderea, banii lipseau. De atunci, mai un raliu, mai o viteză-n coastă, mai un ghinion, mai o pană de bani și sponsori, au trecut anii, raliurile și campionatele... Anul acesta vrea să fie anul lui, că tot i-a spus părintele Reit că are vârsta lui Iisus (33 de ani). Așa că a schimbat mașină, strategie și greutate și pornește în trombă în Campionatul național de viteză în coastă. Singur, cu reflexele lui, în mașina care mușcă asfalt și urcă Poiana cu 220 km/h spune că nu are sentimentul că e "regele șoselelor". Doar că e unul fără seamăn și fără cuvinte. Intră în transa de concurs singur. Nu se roagă și îi ține pe cei dragi departe. Tânăr, frumos, june, liber și liberal. Pilot de curse, de avion și, mai nou, navigator. Și culmea...o singură fană. Invidioși? O, nuuuu... Nu-i știe! Așa zice. Noi nu credem. Dar îi ținem pumnii! Baftă, Tavi!