Valabil în municipiul Brașov: Obligatoriu cu mască pe Aleea de sub Tâmpa, strada Mureșenilor și la orice coadă



Decizia a fost luată miercuri de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Brașov!



După ce, miercuri, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a stabilit mai multe măsuri pentru limitarea răspândirii infectării cu noul coronavirus, în aceeași zi, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a venit cu unele suplimentare, pentru municipiul Brașov.



Astfel, pe lângă strada Republicii și Piața Sfatului, unde purtarea măștii a devenit obligatorie de la 1 august 2020, începând cu data de 8 octombrie 2020, această obligativitate va fi extinsă și pentru pietonii care circulă pe străzile Mureșenilor, Apollonia Hirscher și Aleea de Sub Tâmpa.



În plus, toți cei care așteaptă să intre în instituțiile publice, magazine, cabinete medicale, laboratoare de analiză, bănci și alte spații la care se creează aglomerație au obligația de a purta mască de protecție și în zona de așteptare din exterior, indiferent de zona orașului în care se află aceasta.





Între ce ore este obligatorie masca pe Mureșenilor, Hirscher și Aleea de sub Tâmpa:



Str. Mureșenilor: luni - vineri, între orele 12.00 - 23.00; sâmbăta și duminica, între orele 10.00 - 23.00

Str. Apollonia Hirscher: luni - vineri între orele 12.00 - 23.00; sâmbăta și duminica, între orele 10.00 - 23.00

Aleea Tiberiu Brediceanu, luni - vineri între orele 16.00 - 19.00, sâmbăta și duminică, între orele 10.00 - 19.00.