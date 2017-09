Obiectiv de mare interes local, la Feldioara

Comunitatea din Feldioara are nevoie stringentă de un Dispensar care să asigure şi să ofere oamenilor serviciile medicale pe care le solicitau şi de care aveau nevoie, astfel încât a fost înfiinţată o asemenea unitate în cartierul Brazilor din comună.



Aici funcţionează deja de câţiva ani mai multe laboratoare şi cabinete medicale de specialitate, inclusiv cele ale unor medici de familie.



În plus, în cel mai scurt timp, în vecinătatea imobilului unde îşi desfăşoară activitatea medicii de familie, personalul medical SMURD şi Poliţia Locală, Primăria va construi şi un sediu pentru Remiza de pompieri, care are deja oameni şi două maşini în dotare, astfel încât cele mai importante activităţi în caz de urgenţă vor fi concentrate spre o mai eficientă funcţionare.