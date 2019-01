Oamenii străzii, salvați de la îngheț de polițiștii locali

Descriere foto: Poliția Locală Brașov face apel către locuitorii orașului, care întâlnesc persoane care dorm sub cerul liber în perioadele geroase, să sune la dispeceratul instituției, la numărul scurt 0268.954; Sursa: realitateadebrasov.net



20 de persoane au avut nevoie în ultima perioadă de îngrijiri speciale din cauza gerului.



Este vorba despre oamenii străzii, care au fost depistați de polițiștii locali brașoveni, aflați în misiunile obișnuite de patrulare în vederea menținerii ordinii și liniștii publice în cartierele din municipiu.



De menționat este faptul că Poliția Locală a intensificat acțiunile de patrulare pentru a-i găsi pe acești oameni aflați în situații dificile, încă de când temperaturile exterioare au coborât cu mult sub zero grade, pentru a descoperii persoanele vulnerabile ce își petrec noaptea fără să aibă un adăpost adecvat (riscând, astfel, să înghețe rămânând în stradă, mai ales pe timpul nopții).



În primele două săptămâni ale acestui an au fost conduse, cu acordul lor, 12 persoane aflate sub cerul liber, la Centrul persoanelor fără adapost, pentru a beneficia de un pat cald, hrană și haine mai groase. Unul dintre oamenii străzii a ajuns la centru datorită unui brașovean îngrijorat de starea de sănătate a celui ce stătea în ger. Brașoveanul a apelat la ajutorul Poliției Locale prin dispecerat.



Potrivit ultimelor avertizări meteo, în următoarea perioadă temperaturile exterioare nocturne vor fi scăzute. Cu siguranță gerul va fi greu de suportat de cei ce nu au un acoperiș deasupra capului. De aceea, polițiștii locali vor continua și în nopțile următoare să identifice persoane aflate în dificultate și vor încerca să le determine să accepte serviciile oferite de Centrul pentru persoane fără adăpost (str. Zizinului, nr. 126 C).



Poliția Locală Brașov face, din nou, apel către locuitorii orașului, care întâlnesc astfel de cazuri disperate (persoane fără adăpost care dorm pe străzi, în pasaje subterane sau în locuri inadecvate, în perioadele cu temperaturi scăzute), să sune la dispeceratul instituției, la numărul scurt 0268.954.