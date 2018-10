„Oamenii au nevoie de sânge! Dracula se descurcă!”

Și în acest an Dracula Film Festival și un spital privat din Brașov își unesc forțele în campania „Oamenii au nevoie de sânge! Dracula se descurcă”.



Campania are scopul de a conștientiza cât mai multe persoane despre nevoia donării de sânge și își propune să determine cât mai mulți brașoveni să doneze, oferindu-le premii legate de Festivalul de Film Dracula în semn de mulțumire.



„Donează sânge şi pot primi mai multe premii”, așa sună invitația inițiatorilor proiectului.



Cei care vor dona, vor primi, pe lângă pachetul de beneficii oferit de Centrul de Transfuzii şi alte premii.

Astfel, sunt puse „la bătaie” 10 abonamente la toate filmele din competiţia de lungmetraj din cadrul Dracula Film Festival, 10 carduri cadou de 100 lei fiecare la Optiplaza, 10 invitaţii la Cinema One, 5 sticle de vin cu eticheta Dracula Film Festival.



Persoanele care vor dona sânge în această campanie sunt aşteptate să vină cu biletul de donator la recepţia spitalului Clinicco, pe strada Şcolii nr. 8, Braşov, pentru a-şi ridica premiul.



Dracula Film Festival este un proiect al Asociaţiei Culturale Fanzin, realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi cofinanţat de Consiliul Judeţean Braşov şi se desfăşoară în perioada 17-21 octombrie 2018, la Centrul Cultural Reduta, Cinemateca Patria Cinematograful One din Braşov.