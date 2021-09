O seară ca pe vremuri: Remember NO PROBLEM

În epoca fără cluburi, pub-uri şi petreceri “de fiţe” distracţia nu a lipsit niciodată, chiar dacă resursele erau limitate. Discoteca NO Problem era o parte din locurile în care tinerii brașoveni se distrau înainte de anii 2000.



Discoteca No Problem era un loc al muzicii din deceniile trecute, un loc în care puteai savura o băutură și putea dansa pe ritmurile anilor trecuţi.



Pentru nostalgici, vineri, 24 septembrie la Hotel Alpin din Poiana Brașov, în salonul Gatsby, de la orele 20 are loc o super seară a distracției: petrecerea Remember NO PROBLEM.



Nu pot lipsi de la petrecere Dj Năsosul, DJ Luci, DJ Paul și Adi Grecu, care vor fi prezenți împreună pentru o seară ca pe vremuri.



Intrarea este liberă iar organizatorii promit o distracție memorabilă, care surprinde prin producție și line-up diversificat și reaprinde nostalgia iubitorilor de muzică retro.



Remember NO PROBLEM, te va întoarce în timp și-ți va aminti de cele mai tari hituri care au făcut senzație în acea perioadă!