O „rugăciune pentru 2018”, duminică, la Biserica Neagră

Descriere foto: Ultima slujbă din acest an la Biserica Neagră; Sursa: bzb.ro



Duminică, 31 decembrie 2017, la ora 12:00, la amiază, în Biserica Neagră va avea loc ultima slujbă din acest an, dedicată tuturor creștinilor care doresc să se roage pentru un an nou fericit, ferit de conflicte şi escaladări ale violenţei, pentru înţelegere şi respect, pentru dreptate şi adevăr, pentru justiție și morală.



Brașovenii și turiștii sunt invitați la muzică, meditație și rugăciune.



Indiferent cărei biserici îi aparțin, timp de mai bine de 40 de minute, cei prezenți vor fi chemați să se roage împreună pentru România.



Prim-preotul Christian Plajer, reprezentant al Bisericii Evanghelice CA din România și Preotul Protopop Flavius Florea, reprezentant al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, se vor ruga pentru păstrarea spiritului toleranţei şi al iubirii seamănului, pentru solidaritate şi milostivenie, alături de cei care doresc să se oprească pentru scurt timp din freamătul cotidian prin meditație. Muzica, limbajul comun tuturor, va acompania acest moment.



Invitația la rugăciune cu 12 ore înainte de cumpăna dintre ani urmărește pășirea în noul an sub semnul speranţei şi al versetului biblic pentru anul 2018: «Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții»”, arată reprezentanții Bisericii Evanghelice Brașov.



Intrarea este liberă.