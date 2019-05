O parte din lucrările executate la noile poduri de la Comăna şi Hălmeag s-au dus pe apa Oltului

Descriere foto: Viitura de pe râul Olt din această săptămână, a adus buşteni, crengi şi tot felul de deşeuri care au pus în pericol podul vechi de la Hălmeag, dar şi elementele de construcţie de la noile poduri, atât din Hălmeag, cât şi din Comăna.

Viiturile fac din nou ravagii.



Localităţile Hălmeag şi Şercaia vor fi legate, peste Olt, de un pod nou, construit de la zero, pentru finanţarea căruia s-au obţinut fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.



Lucrarea este executată de SC Confer SRL Oneşti, aceeaşi firmă care construieşte şi podul de la Comăna, rupt de viitură, anul trecut. Ploile din ultimele zile au blocat însă activitatea şantierelor, ţinând cont că viitura de pe râul Olt înregistrată marţi, a adus buşteni, crengi şi tot felul de deşeuri care au pus în pericol podul vechi de la Hălmeag, dar şi elementele de construcţie de la noile poduri, atât din Hălmeag, cât şi din Comăna.



„Avem platforma acoperită cu apă şi nu putem lucra. Este platforma paralelă cu podul vechi. Am organizat şantierul şi trebuia să ne mutăm pe celălalt mal, dar ploile ne-au dat peste cap. Condiţiile meteo nu sunt îmbucurătoare nici pentru următoarele zile. Am adus la Hălmeag foreza, pe care trebuia să o montăm paralel cu podul vechi pentru a monta coloanele de armătură, dar nu putem lucra deocamdată. Tot ce am lucrat s-a dus pe apa Oltului. La Comăna suntem mai avansaţi. S-au pus coloanele toate, mai este puţin la elevaţie. Apa a afectat şi şantierul de aici”, a precizat Pilat Constantin, şeful de şantier de la Hălmeag, pentru Monitorul de Făgăraş.



Construcţia podului de la Hălmeag este finanţată prin PNDL 2, Ministerul Dezvoltării alocând suma de 6.344.848 lei, iar contribuţia Consiliului Județean Braşov fiind de 1.034.710 lei. Termenul în care trebuie ridicat noul pod este de opt luni. Podul de lemn nu va fi demolat decât atunci când se va putea circula pe noul pod care se construieşte în aval faţă de cel de lemn.