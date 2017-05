O nouă sesiune de formare în educaţia cinematografică la Brașov

Descriere foto: Sursa: Pensiunea Toscana

Sâmbătă, 27 mai, de la ora 10.30, la mansarda Casei Baiulescu, Societatea Culturală NexT organizează, în cadrul CinEd România, o sesiune de formare intensivă pentru profesorii de gimnaziu şi liceu şi pentru bibliotecarii din Braşov. Vor fi şase ore de proiecţii, discuţii şi activităţi practice coordonate de formatorul şi criticul de film Gabriela Filippi.



Sesiunea este o continuare, practic, a programului desfăşurat în perioada 21 ianuarie – 27 februarie, în 6 orașe. Datorită interesului manifestat pentru educaţia cinematografică, Braşov este singurul oraş, pe lângă Bucureşti, unde va fi organizată, suplimentar această sesiune de formare pentru facilitatorii educaţionali.



Locurile la eveniment sunt limitate şi se ocupă în ordinea înscrierilor. Prioritate au cei care au participat la o formare anterioară CinEd şi care au organizat deja o proiecţie pentru elevi pe parcursul anului 2017. Cadrele didactice şi bibliotecarii interesaţi se pot înscrie până la data de 25 mai, pe adresa de mail: office@kunstadt.ro



CinEd - European Cinema Education for Youth este un program de cooperare europeană, care a debutat anul trecut prin efortul comun al mai multor organizaţii culturale din Franţa, Portugalia, Spania, Italia, Bulgaria, Republica Cehă şi România.



În țara noastră, proiectul este coordonat de Societatea Culturală NexT pentru nivelul gimnazial şi liceal şi de Asociaţia Macondo pentru nivelul primar.