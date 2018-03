O nouă şcoală profesională Kronstadt

A fost încheiat un protocol pentru înfiinţarea Şcolii Profesionale Germane Kronstadt 2.



Parteneriatul, încheiat între mai multe foruri, are ca obiectiv crearea unei noi şcoli profesionale în sistem dual la Braşov, unitate ce va prelua modelul educaţional al Şcolii Profesionale Germane Kronstadt.



Şcoala Profesionale Kronstadt 2 va funcţiona în cadrul ColegiuluiTehnic Energetic ,,Remus Răduleţ”.



În prima etapă, anul şcolar 2018-2019, vor fi înfiinţate 4 clase cu specializarea electromecanică.



Obiectivul Şcolii Kronstadt 2 este ca, în următorii ani, numărul de clase care vor funcţiona în cadrul acestui centru de competenţe profesionale în domeniul electric să ajungă de la înfiinţarea de 4 clase a IX-a, în acest an şcolar, la 12 clase a IX-a, iar, în acest fel, să devină un al doilea centru de Şcoală Profesională Kronstadt, în domeniul electric.



În acelaşi timp, semnatarii acestui parteneriat îşi propun să crească şi numărul de specilizări, de la una, electromecanică, în acest an, la minim 3, respectiv, electromecanică, electronică şi mecatronică.