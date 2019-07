O nouă ediţie a cursurilor de limbă română, la Braşov

Cea de-a 25-a ediție a Școlii de vară de Limba Română, organizată de Institutul Cultural Român (ICR), are loc în perioada 2-27 iulie 2019 la Brașov.



23 de cursanți din țari europene sau din Brazilia și Venezuela învață, la Brașov, limbă, cultură și civilizație românească, în cadrul unei noi ediții a Școlii de Vară, inițiată de Institutul Cultural Român. Timp de o lună, musafirii din străinătate iau cursuri intensive de limbă română.



Cursanții au fost selectați în funcție de nivelul de cunoaștere al limbii.



În acest an, profesori de limba și civilizația română pentru străini sunt cadre didactice de la Universitatea Babeș Bolyai, din Cluj-Napoca.



Pe lângă cursurile propriu zise, o dată pe săptămână au loc vizionări de filme româneşti ale celor mai buni cineaşti ai momentului, premiaţi la marile festivaluri europene de film sau filme devenite clasice.



La sfârșitul săptămânii se organizează programe de documentare culturală în vechea cetate a Braşovului, pe Transfăgărășan, unul din cele mai spectaculoase drumuri din România, numit și „drumul din nori”, care leagă regiunea istorică a Munteniei cu Transilvania; la Cetatea de Baltă, un loc încărcat de istorie, unde se află castelul Bethlen Haller, un adevărat monument de arhitectură renascentistă cu influențe de baroc; de asemenea, se va face un popas într-un sat românesc etc.



De asemenea, se organizează o seară internaţională unde fiecare cursant îşi prezintă ţara, cu specificul ei (obiceiuri, băuturi, mâncăruri tradiţionale etc.).



La terminarea cursurilor, participanţii susţin un test (scris şi oral), în urma căruia pot obţine un certificat de competenţă lingvistică, oferit de Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca şi un certificat de evaluare a nivelului de cunoaştere a limbii române, eliberat de Institutul Cultural Român.



Școala de Vară se va încheia în 28 iulie 2019.



Programul este organizat în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Muzeul „Casa Mureşenilor“ şi Centrul Cultural Reduta.