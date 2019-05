O noua companie, deschisa la Brasov

Descriere foto: Sursa: RH Electronics

RH Electronic Technologies este noua companie deschisa la Brasov. Firma ofera o gama variata de servicii si produse electronice si mecanice destinate domeniilor medical si militar, industriilor aerospatiala si auto. Compania produce echipamente complete atat pentru clienti din tara cat si pentru cei din Europa si celelalte continente.



Compania detine echipamente de ultima generatie capabile sa creeze cele mai noi versiuni ale produselor aparute pe piata.



In prezent in firma lucreaza 40 de persoane, dar pana la sfarsitul acestui an numarul angajatilor va creste la aproximativ 150.



Compania din Brasov apartine unui investitor ce detine o fabrica similara in Israel. Sediul firmei din orasul nostru se afla pe Strada Timisul Sec numarul 4.