O nouă campanie „Donează sânge, fii erou”, între 7 și 11 mai 2018, la Brașov

Descriere foto: Brașovenii sunt așteptați la Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov (strada Victor Babeș nr. 21, lângă sediul Ambulanței) pentru a dona sânge; Sursa: bizbrasov.ro



În perioada 7-11 mai 2018, brașovenii cu vârste între 18 și 65 de ani, sunt invitați să se alăture Campaniei „Donează sânge, fii erou!”, inițiată de Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni (ASSM), în parteneriat cu Rotary Club Braşov Burg Transilvania şi Rotaract Club Braşov Burg Transilvania.



Persoanele care vor să-și ofere ajutorul sunt așteptate la Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov (strada Victor Babeș nr. 21, lângă sediul Ambulanței) pentru a dona sânge. Gestul acestora poate salva viețile celor care cei au nevoie urgentă de transfuzii.



Centrul de Transfuzie Brașov, ca și alte centre din țară, se confruntă periodic cu un deficit de sânge și de preparate din sânge, iar această situație îi poate afecta iremediabil pe cei care așteaptă pe paturile spitalelor transfuziile de care au nevoie pentru a supraviețui (pe fondul unor boli grave sau în urma unor efectuării unor intervenții medicale complexe).



Campania „Donează sânge, fii erou!” are ca scop conștientizarea problemei deficitului de sânge și rezolvarea ei prin atragerea cât mai multor donatori.



Cei care aleg să doneze sânge beneficiază de analize medicale gratuite, bonuri de masă cu valoare de 65 de lei, o zi liberă de la serviciu și posibilitatea achiziționării unui abonament RATBV cu prețul redus la jumătate.



În plus, pe perioada derulării Campaniei „Donează sânge, fii erou!”, donatorii vor fi așteptați de studenții mediciniști, la Centrul de Transfuzie, cu apă, suc și prăjituri și vor fi automat înscriși într-o tombola la care pot câștiga premii consistente.



Campania de donare începe luni, 7 mai 2018, la ora 7:00 și se va derula pe durata a 5 zile, până pe 11 mai 2018.



Pot dona sânge persoanele cu:



-vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani

-greutatea mai mare de 55 kg (în cazul femeilor) și mai mare de 65 kg (în cazul bărbaților)

-pulsul regulat (60 -100 bătăi/minut)

-tensiunea arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg



Donatorii trebuie:



-să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie sau în perioada menstruală

-să nu se afle sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

– să nu aibă să să fi avut următoarele boli: hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malaria, epilepsies au alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli oncologice.



Criterii de excludere temporară:



-intervenţii chirurgicale în ultimele 6 luni, realizarea de tatuaje în ultimele 6 luni



Reguli pentru recoltare:



Cu 48 de ore înainte de a dona, nu consumați alcool și nu luați medicamente! Dimineaţa, înainte de recoltare, puteţi consuma o cană cu ceai sau de cafea, un mic dejun puţin consistent, legume și fructe. Nu fumați înainte şi după donare cel puțin o oră! De asemenea, se recomandă să veniți la donare odihnit.