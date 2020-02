O mini-bibliotecă în stradă, la Sânpetru, inaugurată de Ziua Cititului Împreună

Descriere foto: Organizaţia mondială de book sharing „Little Free Library” a adus o mini-bibliotecă în comuna Sânpetru. Iubitorii de lectură pot schimba cărţile pe care le-au citit, cu altele; Sursa:





„Ia o carte, lasă o carte”. O mini-bibliotecă în stradă, fără paznic, la Sânpetru



Organizaţia mondială de book sharing „Little Free Library” a adus o mini-bibliotecă în comuna Sânpetru, din judeţul Braşov.



Astfel, de duminică, 2 februarie 2020, iubitorii de lectură pot schimba cărţile pe care le-au citit, cu altele.



Odată cu inaugurarea mini-bibliotecii, Sânpetru, devine prima comună din România cu o bibliotecă înregistrată la nivel mondial, care va fi pusă pe hartă, de către organizaţia non-profit „Little Free Library”.



Cu ajutorul administratorilor bibliotecii, Radu Hociung şi Sorina Arhire, desemnaţi de ONG, acest proiect, urmăreşte încurajarea lecturii într-un mod interactiv.



Această mini-bibliotecă se poate folosi pentru schimb de cărţi, după modelul american de sharing: „ia o carte, lasă o carte”.



Pentru donaţii de cărţi, persoanele de legături sunt administratorii bibliotecii, care se vor ocupa de preluarea donaţiilor şi de buna funcţionare a bibliotecii.



Prin intermediul schimburilor de carte „Little Free Library”, milioane de cărţi sunt schimbate în fiecare an, crescând accesul la cărţi pentru cititorii de toate vârstele şi toate mediile.







Ziua Internaţională a Cititului Împreună sărbătorită an de an pe 5 februarie



Ziua Internaţională a Cititului Împreună (ZICI) a fost marcată şi la Braşov, la Biblioteca Judeţeană, cu lecturi publice cu şi pentru copii. Poveştile citite miercuri au avut o tematică specială: „Salvăm planeta”, fiind alese cărţi precum „Este şi treaba mea”, de Mihaela Coşescu sau „Copacul Poveştilor”, de Bucur Milescu.



Ziua Internaţională a Cititului Împreună e marcată în România de mai mulţi ani, prin acţiuni organizate în ţară de asociaţia „Citim Împreună România”.



Anul 2020 a fot dedicat viitorului, al copiilor şi al planetei deopotrivă, iar activităţile s-au desfăşurat sub genericul „Citim împreună pentru a vindeca planeta!”.