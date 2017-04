O masă caldă pentru nevoiaşi, azi şi mâine, în Centrul Civic!

Descriere foto: ziare.com

Fundaţia „Transilvania Expres” organizează marţi şi miercuri cea de-a treia ediţie a acţiunii de solidaritate sub genericul „Și ei sunt ai noștri”. Evenimentul dedicat celor mai sărmani dintre brașoveni se desfăşoară între orele 12.00 şi 14.00, în Centrul Civic, lângă Biserica de lemn. Potrivit Transilvania Expres, în cele două zile vor fi oferite în jur de 600 de porţii de hrană caldă, ouă vopsite și 600 de pachete consistente cu alimente. În plus, vor fi împărţite alte 600 de pachete oferite de unul dintre sponsori, care conțin produse alimentare pentru copii. Acţiunea caritabilă este parte dintr-un program de responsabilitate socială, care include, de 17 ani, şi un alt eveniment similar, „O masă caldă pentru fiecare”, ce are loc înaintea Crăciunului.