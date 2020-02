O legendă a alpinismului vine la Braşov să-și prezinte experiența, la Alpin Film Festival

Descriere foto: Krzysztof Wielicki, primul alpinist care a cucerit Everestul pe timp de iarnă, vine la Alpin Film Festival 2020. Imagine din documentarul „Ultimul munte” („The Last Mountain”), regizat de Dariusz Załuski.; Sursa: movienews.ro

Krzysztof Wielicki, primul om din istorie care a cucerit Everestul pe timp de iarnă şi distins, în 2019, cu Premiul pentru întreaga carieră Piolet d’Or, este invitatul de onoare al celei de-a 5-a ediţii Alpin Film Festival, ce va avea loc în perioada 24 februarie – 1 martie 2020.Alpinistul polonez se va afla la Braşov pe 26 februarie, la Centrul Cultural Reduta, unde, începând de la ora 19.30, va fi proiectat documentarul Ultimul munte (The Last Mountain), considerat cel mai bun film de munte al anului 2019. După acest moment, publicul va putea intra în dialog cu Krzysztof Wielicki. El va dezvălui publicului detalii din cele mai importante expediţii de grup, dar şi despre succesele lui solo şi despre următoarele cuceriri pe care plănuieşte să le facă în următorii ani.Accesul la eveniment este gratuit, pe baza rezervărilor online: http://bit.ly/UltimulMunteAFF ..................................................................................................................Născut pe 5 ianuarie 1950,a urcat pentru prima dată pe munte la vârsta de 20 de ani. La scurtă vreme după, a participat la primul său curs de escaladă, într-o tabără de iarnă condusă de Wanda Rutkiewicz, prima femeie din istorie care a reuşit să cucerească K2. În 1973, a obţinut primele succese internaţionale majore în alpinism. Împreună cu Bogdan Nowaczyk, a devenit primul alpinist care a completat într-o zi Via Italiano-Francese de pe Punta Civetta. Ulterior a călătorit pentru a urca în Munţii Caucaz, Hindu Kush şi Munţii Pamir.Figură emblematică a Epocii de Aur a alpinismului polonez, în 1980, Krzysztof Wielicki intra în istorie, cucerind Everestul pe timp de iarnă, alături de Leszek Cichy. Nimeni nu mai reuşise o asemenea performanţă până acel moment, aşa cum nimeni nu-i poate egala, nici până în zilele noastre, pe alpiniştii polonezi cunoscuţi ca ,,războinicii gheţei’’, din grupul cărora face parte şi Wielicki.Filmul este o înregistrare a unei ascensiuni în condiţii extreme, marcate de zile lungi petrecute în tabăra de bază şi discuţii şi dezbateri între alpinişti. De asemenea, arată operaţiunea de salvare spectaculoasă a lui Élisabeth Revol, care a fost blocată lângă vârful Nanga Parbat împreună cu Tomasz Mackiewicz.