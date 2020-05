O fostă violonistă de la Filarmonica Braşov, lovită de o boală extrem de rară

Lovită de o boală rară, o violonistă de 36 de ani din Sfântu Gheorghe a uitat aproape totul, mai puțin muzica. Zsuzsanna Kadar este câștigătoarea show-ului de talente dedicat persoanelor speciale, organizat de către Fundația United by Music în martie. În cadrul evenimentului ea a impresionat juriul cu talentul său de a cânta la vioară.



Când Zsuzsa avea 6 ani, învăţătoarea i-a remarcat simțul muzical deosebit. Așa că i-a sfătuit pe părinți să-și ajute fetița să ia lecții, să cânte la un instrument. De când a pus prima oară mâna pe vioară, Zsuzsa a fost fascinată. A urmat Liceul de Arte, apoi Facultatea de Muzică la Universitatea Transilvania din Brașov. Înainte, avea o familie, un cămin, o slujbă. Avea concerte. Preda muzică la Liceul de Arte Plugor Sandor, din Sfântu Gheorghe. A cântat la Filarmonica din Brașov, apoi cu Orchestra de Cameră a Filarmonicii din Miercurea Ciuc. Medicii se miră că mai poate cânta.



Catastrofa, în cazul ei, se numește adenoleucodistrofie, o boală foarte rară, care, în cazul femeilor, se instalează după 35 de ani. E o boală autoimună – creierul se distruge treptat, nerv cu nerv, până la nervul inimii. Boala nu îi șterge doar memoria, nu-i afectează doar creierul, ci și mușchii, îi îngreunează mișcările. Numai 15 persoane din Europa au spus medicii, au boala asta.



Zsuzsa nu are conștiența bolii, doar realizează că nu mai poate face una sau alta. Mama a dus-o la consultaţie, la spital, la Sfântu Gheorghe. Au testat-o… Simptomele seamănă cu cele ale depresiei și ale demenţei juvenile, dar cauzele sunt neurologice. Nu mai poate face nici activități mai puţin solicitante, precum gătitul.



Tratament pentru adenoleucodistrofie nu există. Boala poate fi doar încetinită. Zsuzsa are nevoie de încă un examen clinic, care, spune mama ei, costă 8.500 de lei, pentru ca medicii să afle cât a evoluat distrugerea și ce are efect împotriva ei.



Cine doreşte să o ajute pe Zsuzsanna Kadar să cânte cât mai mult timp, să aibă parte de un nou examen clinic și de terapii adecvate poate face acest lucru cu ajutorul Fundației United by Music.



Donații în bani (RON) se pot face în următorul cont, cu mențiunea „Zsuzsa”:



Fundatia United by Music



Banca Transilvania Sfântu Gheorghe



SWIFT COD BTRLRO22



IBAN: RO39BTRLRONCRT0433367601







