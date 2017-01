O firmă din Braşov şi-a creat propria şcoală de şoferi de tir

Descriere foto: Şcoala de şoferi Duvenbeck; Sursa: bzb.ro



Cursurile vor fi gratuite cu condiţia ca absolvenţii să fie ulterior angajaţi în cadrul companiei.



Compania braşoveană Duvenbeck Logistik este prima firmă de pe piaţa transporturilor din România care îşi propune să soluţioneze problema lipsei de forţă de muncă, deschizând o şcoală de şoferi profesionişti în beneficiul propriu, care să aibă pe viitor un aport important în furnizarea unor servicii mai bune calitativ şi care să ducă la creşterea profitabilităţii activităţii sale.



Şcoala de şoferi Duvenbeck Logistik asigură cursuri şi programe de formare gratuite. Cursanţii beneficiază la sfârşitul ciclului de calificare pe lângă permis şi atestat de şofer categoria C/CE şi de alte cursuri de supracalificare. Proaspeţii absolvenţi vor fi angajaţi în cadrul companiei şi îşi vor desfăşura activitatea pe autovehicule de ultimă generaţie.



Şcoala de şoferi Duvenbeck Logistik îşi bazează cursurile de pregătire pe metode şi infrastructură calitativ superioare, fiind dotată cu săli de cursuri moderne şi un camion de şcoală pe măsura aşteptărilor.



Compania de logistică şi transport internaţional de marfă Duvenbeck România, sucursală a companiei germane cu acelaşi nume, a finalizat 2015 cu o cifră de afaceri de 275 de milioane de lei (62,5 milioane de euro), în creştere cu circa 10% faţă de anul anterior şi de trei ori şi jumătate mai mult ca în 2010, potrivit datelor de la Ministerul de Finanţe.



Compania este prezentă pe piaţa din România din 2004, când a preluat în administrare spaţiul logistic al unui client important din Piteşti. În 2015 şi-a mutat activitatea în Braşov, unde şi-a adus flota de camioane. În prezent, compania are peste 1.500 de clienţi. Compania are puncte de lucru în Bucureşti, Arad, Braşov, Piteşti şi Ploieşti.



La nivel internaţional, compania, cu activitate de peste 80 de ani pe piaţă, prezentă în opt ţări, are clienţi în special din domeniul auto, precum Ford, BMW, Continental, Honda sau Skoda. Duvenbeck Group deţine 1.500 de camioane şi are în administrare 200.000 de metri pătraţi de spaţii logistice. Bazele companiei au fost puse în 1932 de către Bernhard Duvenbeck.









Sursa:bzb.ro