O clădire din zona Aulei Sergiu Chiriacescu transformată în imobil de birouri

Clădirea aparţine fostului director al Losan România, Dănuţ Frunză, şi arhitectului şef al judeţului, Adrian Ibănescu.



„Până acum am investit aproximativ 670.000 de euro în acea clădire. Am cumpărat terenul când era preţul foarte sus, apoi am îngheţat proiectul pentru că au fost câteva litigii pe teren, dar acum vom încerca să o reautorizăm şi să finalizăm investiţia”, a explicat Dănuţ Frunză.



Acesta spune că ar mai fi necesar un volum de investiţii de circa 350.000 de euro pentru a finaliza construcţia. „Deja avem precontracte pe întreaga clădire”, a mai spus fostului director al Losan România.



Clădirea a cărei construcţia a fost abandonată în urmă cu cinci ani necesită o nouă autorizaţie de construcţie. „Putem să o terminăm şi anul acesta dacă obţinem autorizaţia repede”, a mai spus Dănuţ Frunză.



Dănuţ Frunză s-a retras de la conducerea companiei Losan România, dar continua să rămână acţionar cu 1% din titluri. Între timp, acesta a dezvoltat mai multe afaceri în domeniul producţiei de energie sau acvaculturii.