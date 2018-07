O braşoveancă este prima nevăzătoare care a urcat pe un gheţar din Oceanul Arctic

Irina Coşeriu din Braşov este prima nevăzătoare care a urcat pe un gheţar, în Svalbard, o insulă din Oceanul Arctic.



Tânăra are 29 de ani şi a absolvit un masterat în domeniul ingineriei, dar în prezent se află în Norvegia, unde urmează un stagiu de voluntariat într-un proiect Erasmus.



Irina spune că deşi este pasionată de inginerie, vrea să se implice în proiecte sociale prin care să demonstreze că viaţa nu are bariere, în afară de cele pe care ni le impunem.



„Sunt nevăzătoare şi tot ceea ce pot percepe cu ochii fizici, este diferenţa între lumina şi întuneric şi câteodată forme cu contrast foarte puternic. Astfel, pentru mine toate experienţele au fost diferite. Modul în care m-am raportat la lumea de acolo a fost diferit şi asta m-a făcut să le arăt şi altora că în viaţă ne punem singuri bariere. Din multiple posibilităţi de a explora insula, am ales câteva excursii care s-au dovedit a fi adevărate teste de rezistenţa fizică şi psihică. Dacă cu snowmobilul şi cu sania trasă de câini husky am fost doar un pasager, în excursia către o peşteră de gheaţă am fost sută la sută pe picioarele mele, am fost nevoită să mă orientez doar după ceea ce simţeam sub picioare şi câteva sunete pe care le puteam distinge în bătaia nebună a vântului arctic. De obicei, ca nevăzătoare, mă ghidez după sunete, dar aici era aproape imposibil. De asemenea, relieful nu îmi permitea să merg la braţ cu cineva, aşa că singura variantă era să urc fără să mă gândesc la nimic”, a mărturisit Irina.



Irina Coşeriu face parte din Asociaţia Bastonul Alb, cunoscută în Braşov pentru nenumăratele cine pe întuneric care au sensibilizat deja sute de oameni.



Anul acesta Irina a organizat prima cina pe întuneric în Norvegia, unde a gătit cârnaţi de casă româneşti, cu garnitură de cartofi şi brânză de burduf. De data aceasta evenimentul a fost uşor diferit deoarece meniul a fost suta la suta românesc iar invitaţii nu au ştiut ce vor mânca. Tot Irina a fost cea care a gătit şi servit în cadrul evenimentului.