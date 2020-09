Numărul brașovenilor vindecaţi de Covid-19 care donează plasmă este în creştere

Descriere foto: Numărul celor vindecaţi de Covid-19 care vin să doneze plasmă este în creştere, la Braşov; Sursa: bzb.ro





Dacă la Bucureşti este nevoie de stimulente financiare importante pentru atragerea donatorilor de plasmă în vederea tratării cazurilor grave de Covid-19, braşovenii sunt mult mai preocupaţi de binele comunităţii.



Astfel, potrivit şefei Centrului de Transfuzii Braşov, numărul celor vindecaţi de Covid-19 care vin să doneze plasmă este în creştere.



„Săptămâna trecută am avut vreo trei zile pline la rând. Începând de miercuri, am lucrat până şi sâmbăta – pentru că ştiţi că s-au deschis centrele – am avut 3 sau chiar 4 afereze pe zi, şi donare standard. Inclusiv sâmbătă am avut două afereze de pe TC Covid”, a explicat dr. Camelia Roşu.



Astfel, centrul acoperă nevoile judeţului nostru din acest punct de vedere. La fel se întâmplă şi cu necesităţile de sânge, chiar dacă numărul acestor donatori a mai scăzut puţin în perioada de vacanţă.



„Îi aşteptăm şi pe cei care donează plasmă şi pe cei care donează sânge, îi aşteptăm în continuare către noi, pentru că au nevoie foarte mulţi bolnavi de terapia transfuzională. Deci, îi aşteptăm şi pe cei care donează sânge şi pe cei care donează plasmă convalescentă”, a încheiat Camelia Roşu.



Braşovul este unul din puţinele centre din ţară în care se poate recolta plasmă de la pacienţii vindecaţi de coronavirus. Dacă la început existau doi sau trei donatori pe săptămână, numărul acestora este mult mai mare acum.