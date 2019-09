Numărul autobuzelor RATBV „Transport elevi” a fost suplimentat

Descriere foto: De astăzi, pe traseu a mai fost introdus un autobuz RATBV „Transport elevi”. Iar copiii care circulă pe această linie trebuie să știe că de joi, se va devansa programul cu cinci minute; Sursa: bzb.ro; Foto: Primăria Brașov



De astăzi, pe traseu a mai fost introdus un autobuz. În plus, de joi, 12 septembrie 2019 RATBV modifică orarul de circulaţie al autobuzelor de pe linia „Transport elevi”, în sensul că plecările din toate staţiile se devansează cu cinci minute.



Ieri a fost prima zi în care elevii din ciclul primar (clasele 0 - 4) de la Şcoala Gimnazială nr. 6 şi cei de la Liceul „Johannes Honterus” au mers la şcoală cu linia RATBV „Transport elevi”, acesta fiind un proiect-pilot, pe care municipalitatea braşoveană are în plan să îl extindă. Primarul Braşovului, George Scripcaru, consideră că după prima zi, „proiectul pilot de transport al elevilor are toate şansele să fie unul de succes”.



Edilul a precizat că singurele probleme au fost create de conducătorii auto care au blocat accesul în staţii sau nu au dat prioritate acestor autobuze la ieşirea din staţii.



Cifrele au fost anunţate ieri de RATBV: aproximativ 110 copii au mers la şcoală cu autobuzul special, aproape jumătate dintre aceştia urcând în autobuz în staţiile de pe traseu (Spitalul Judeţean Braşov , Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă ” şi Livada Poştei).



Pentru siguranţa copiilor, în fiecare autobuz s-a aflat câte un poliţist local, care i-a însoţit pe copii până la intrarea în curtea şcolii.

Ieri, RATBV a anunţat că de astăzi va suplimenta numărul de autobuze cu care va fi efectuat transportul special gratuit pentru elevii.



„În urma solicitării conducerii Primăriei Braşov şi a informaţiilor din teren, RATBV a decis ca din 11 septembrie 2019 acest tip de serviciu să fie realizat cu patru autobuze, iar în perioada următoare, dacă se va înregistra o creştere a numărului de solicitări, vom adapta capacitatea de transport la cerere”, a anunţat conducerea operatorului de transport.



De asemenea, de joi, 12 septembrie 2019 RATBV modifică orarul de circulaţie al autobuzelor de pe linia „Transport elevi”, în sensul că plecările din toate staţiile se devansează cu cinci minute.



„RATBV a monitorizat marți, 10 septembrie în toate staţiile şi pe tot traseul modul în care s-a realizat deplasarea elevilor de la cele două unităţi de învăţământ menţionate. În privinţa graficului de deplasare, din cauza problemelor apărute în trafic (autoturisme oprite în staţiile de transport, neacordare de prioritate de către unii conducători auto la ieşirea autobuzelor din staţii etc.) şi pentru ca toţi copiii să ajungă la cursuri în siguranţă şi fără întârzieri, plecările din staţii vor fi decalate cu cinci minute”, au comunicat reprezentanţii RATBV.





Noul orar al autobuzelor şcolare RATBV „Transport elevi”:



- Cap linie Poienelor (Roman) – ora 7.20

- Staţia Spitalul Judeţean (str. Calea Bucureşti) – ora 7.25

- Staţia Liceul Meşotă (str. M. Kogălniceanu) – ora 7.27

- Staţia Livada Poştei – ora 7.35

- Cap linie Șirul L.v. Beethoven – ora 7.40.