Număr record de schiori, dar şi incidente pe domeniul schiabil din Poiana Braşov

Descriere foto: Număr record de schiori, dar şi incidente pe domeniul schiabil din Poiana Braşov; Sursa: Agerpres; Sursa foto: realitateadebrasov.net



Poiana Braşov a fost arhiplină la început de an, iar în 5 ianuarie 2019 a fost înregistrat cel mai mare număr de treceri prin turnichete, respectiv 38.000.



Din păcate, aglomerația și neatenția schiorilor și a turiștilor a dus la un număr îngrijorător de mare de accidente grave pe pârtiile din Poiana Brașov.



Din acest motiv, salvamontiștii brașoveni îi atenționează pe iubitorii sporturilor de iarnă să respecte regulamentul de pe pârtiile de schi.



„Vă rugăm să respectați semnificația indicatoarelor «Ocolire», «Pârtie închisă», «Strat insuficient de zăpadă» și «Schiați cu atenție»”, au transmis reprezentanții Serviciului Public Local Salvamont Brașov.



Potrivit reprezentanțiilor Salvamont Brașov, pe 5 ianuarie, s-au produs cele mai mute accidente, respectiv 20, unele destul de grave, cu leziuni de membre inferioare şi traumatisme cranio-cerebrale.



De altfel, în primele şase zile ale acestui an, salvamontiştii au fost solicitaţi în 58 de accidente, în mare majoritate leziuni ale membrelor inferioare şi traumatisme craniene.



Majoritatea accidentelor, spun salvamontiștii, sunt cauzate de indisciplina de pe pârtii, de o neechipare corespunzătoare, de viteza pe care o au cei care știu deja să schieze bine, pe pârtiile ușoare, iar alţii, care nu sunt destul de experimentaţi, se aventurează în zone dificile.



„Indisciplina de pe pârtii, neadaptarea ştiinţei schiului la dificultatea pârtiei, viteza neadecvată pe pârtiile uşoare, unde schiorii merg cu o viteză foarte mare, sunt cauzele producerii majorităţii accidentelor pe pârtiile de schi din Poiana Braşov”, a declarat şeful Serviciului Public Local Salvamont Braşov, Sorin Păltânea.



Reprezentanţii Salvamont, au precizat că din această lună, schiorii de tură care vor fi depistaţi pe alte pârtii în afară de Drumul Roşu, vor fi amendaţi.



De asemenea, după incidentele petrecute la punctul de acces spre telegondolă, provocate de schiori, salvamontiştii braşoveni au instalat, week-end-ul trecut, garduri de protecţie la intrarea pe pârtiile din Poiană, astfel încât să nu se mai poată intra în faţă prin lateral.



„Am avut o perioadă de început de an foarte aglomerată, dar ziua de cinci ianuarie a fost cea mai grea cu un număr de 20 de accidente pe pârtii, din cele 58 care s-au petrecut în intervalul 1-6 ianuarie 2019, unele destul de grave, cu leziuni de membre inferioare până la traumatisme cranio-cerebrale. Marea majoritate a accidentelor sunt cauzate de indisciplina de pe pârtii, de neadaptarea ştiinţei schiului la dificultatea pârtiei pe care intri şi la o viteză neadecvată, mai ales pe pârtiile uşoare unde schiorii merg cu o viteză foarte mare.



Aş dori ca munca salvamontiştilor să fie foarte bine înţeleasă. Este o muncă de a scoate un om dintr-un necaz foarte mare de pe munte. Scoaterea de pe pârtia de schi nu se face cu elicopterul, se face cu achia şi cu salvatorul montan. Aşa cum în trafic te dai la o parte să treacă ambulanţa, aşa şi schiorii ar trebui să se dea la o parte când văd că vine o achie cu un rănit pentru a fi transportat la ambulanţă”, a declarat Sorin Păltânea, Şeful Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parking.



El a adăugat că şi pentru cei care practică schiul de tură se vor lua măsuri pentru a nu mai pătrunde pe pârtiile pe care trece ratrakul pentru bătătorirea zăpezii. Doar pârtia Drumul Roşu este dedicată acestor schiori a căror număr a crescut în ultima perioadă. Jandarmii, Poliţia Locală şi administratorii Domeniului schiabil vor verifica după ora 16.00 celelalte pârtii folosite de schiorii de tură şi vor aplica sancţiuni.



„Schiul de tură este un sport foarte frumos, un sport care a prins şi care dintr-un sport de nişă a devenit unul larg aplicat. Există un regulament în care se spune că acest sport să se desfăşoare pe pârtia Drumul Roşu, cu coborâre la ora 22.00, pe Drumul Roşu. Atrag atenţia colegilor, pentru că şi eu practic acest sport, că Jandarmeria, Poliţia Locală şi administratorii pârtiilor vor verifica după ora 16.00 celelalte pârtii pe care schiorii de tură nu au ce căuta şi vor aplica amenzi pentru că este foarte greu ca să faci o pârtie şi pe o zăpadă proaspăt bătătorită să vin şase schiori şi să o facă varză”, a spus Sorin Păltânea, şeful Serviciului Public Local Salvamont Braşov, Sorin Păltânea, citat de Agerpres.





Sorin Păltânea a amintit că accidentele nu se produc din cauza stării pârtiilor, domeniul schiabil din Poiana Braşov fiind cel mai bun din România. „Este foarte sigur şi foarte bun, atât din punct de vedere al calităţii pârtiilor şi expunerii, cât şi a oportunităţilor de acces”, a detaliat Păltânea.