Nu toate ofertele de muncă sunt perfecte!

Traficul de persoane constituie o încălcare gravă a drepturilor și libertăților omului, având ca scop principal exploatarea acestuia și profitul de pe urma acțiunilor sale, desfășurate în mod forțat.





Cererea pentru serviciile ”oferite” de către victimele traficului de persoane rămâne ”motorul” care acționează întreg angrenajul de elemente ce fac posibilă recrutarea și exploatarea victimelor, aceasta fiind reprezentată de angajatorii aflați în căutare de forță de muncă ieftină sau de utilizatorii de servicii sexuale.





Folosindu-se de accesul cotidian la spațiul online (site-uri, platforme, rețele de socializare) și de avantajul anonimatului, traficanții pot urmări activitatea potențialelor victime și pot iniția mult mai ușor interacțiuni cu acestea, sub forma unor prietenii, relații, oferte de muncă sau alte tipuri de promisiuni, ce odată acceptate, vor deschide calea spre exploatare.





Traficanţii profită întotdeauna de lipsa de informaţie, de dorința oamenilor pentru găsirea unui loc de muncă bine plătit, de nemulţumirea privind nivelul veniturilor, de credulitatea, spiritul de aventură sau inconştienţa persoanelor pe care le vor transforma în victime!



Pentru a evita recrutarea, vă recomandăm să:





l Verificați temeinic, utilizând mai multe surse de informare (site-uri de specialitate, Facebook – grupuri destinate locurilor de muncă, Registrul Comerțului etc.) firma la care urmează să vă angajați, precum și firma care intermediază contractul de muncă.



l Înainte de părăsirea țării, semnați un contract de muncă care să conțină clauze clare referitoare la activitățile pe care urmează să le desfășurați, programul de muncă, drepturile salariale, cazare și masă etc. De asemenea, este necesară semnarea unui contract de intermediere, în cazul în care angajarea se realizează printr-o agenție de plasare a forței de muncă.



l Consultați un jurist privind clauzele unui contract de muncă înainte de a-l semna;

l Evitați semnarea unui contract cu specificaţii evazive de genul: ”şi alte tipuri de activităţi” sau „toate activităţile la cererea angajatorului”;

l Asigurați-vă că agenţia prin intermediul căreia ați căutat un loc de muncă funcţionează legal (ex: pe site-ul ITM);

l NU acceptați oferte de muncă bazate pe promisiuni verbale, indiferent de argumentele folosite. Promisiunile verbale sau cele transmise prin mijloace informale de comunicare (ex: mesaje, WhatsApp, Facebook etc.) nu constituie probe solide în instanță, în eventualitatea unui proces.

l Nu acceptați procurarea documentelor de călătorie de către o altă persoană;

l Refuzați orice angajament care ar putea duce la şantajarea dvs (plata unor servicii, a transportului, oferirea unor bani cu împrumut etc.), în special dacă acestea nu sunt prevăzute în contractul de muncă.

l Faceți copii ale paşaportului şi documentelor de călătorie şi lasați-le la o persoană de încredere;

l Comunicați unei/unor persoane de încredere detaliile privind locul unde veți merge.



Dacă aveți orice suspiciune pe timpul călătoriei, trebuie să:





l Reţineți orice detalii privind traseul efectuat şi persoanele care vă însoţesc;

l Reţineți adresa şi numărul de telefon ale unei organizaţii anti-trafic, din ţara unde vei pleca;

l Reţineți adresa şi numărul de telefon ale ambasadei sau consulatului din ţara de destinaţie.



Atentie! Paşaportul sau alte documente privind identitatea pot fi reţinute doar de oficialităţile de la vamă sau poliţie ! Nicio altă persoană nu are dreptul să le reţină.



Ieşirea din situaţia de trafic presupune:





l Să obţineți şi să reţineți orice informaţie privind locaţia în care vă aflați (adresă, telefon, nume etc.);

l Să informați orice persoană cu care intrați în contact că sunteți victimă/victime a traficului de persoane;

l Să transmiteţi un mesaj de ajutor către o rudă sau un prieten din ţară (prin telefon, e-mail etc.);

l Să încercați să plecați din locul în care vă aflați și să contactați instituţiile sau persoanele care v-ar putea oferi ajutor;

l Să încercați să vă deplasați la Poliţie, la Ambasada sau Consulatul Român din ţara în care vă aflați. Reprezentanţii acestor instituţii vă pot ajuta să vă întoarceți acasă;

l Să apelați gratuit linia telefonică 0 800 800 678 - dacă vă aflați în ţară sau 004 021.313.31.00, dacă vă aflați în străinătate.



Pentru creșterea gradului de informare și a capacității de autoprotecție a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în această perioadă A.N.I.T.P.și O.L.X. derulează Campania on-line de prevenire a traficului de persoane „Jobul perfect – iluzie cu sens unic”. În acest sens mesaje și recomandări utile pot fi accesate și pe platforma OLX și pe pagina de Facebook ANITP.