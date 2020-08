Noul spital al Brașovului a devenit, oficial, unitate regională

Descriere foto: Centrul Universitar Brașov a devenit „Spitalul Regional Braşov”, printr-un document publicat în Monitorul Oficial; Sursa: bzb.ro





Primarul Brașovului spune că au fost încercări de modificare a ordinului de ministru prin care spitalul brașovean a primit acest statut!



După ce în 15 iulie 2020, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul ordinului de ministru prin care viitorul spital Regional Braşov (denumit în document Centrul Universitar Brașov) va deservi, pe lângă judeţul nostru şi judeţele Harghita şi Covasna, în 31 iulie 2020 documentul a fost publicat în Monitorul Oficial fără vreo modificare, astfel că a intrat în vigoare. Ordinul a ajuns la Primăria Brașov în 5 august 2020.



Potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1.355 din 31 iulie 2020 „articolul 6, punctul 7 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.765/2006 privind arondarea județelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum și distanțele aeriene și terestre dintre un spital județean și un anumit centru regional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins: «7) Regiunea de Dezvoltare Centru: spitalele din județele Mureș, Alba și Sibiu sunt arondate Centrului Universitar Târgu Mureș, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru, iar spitalele din județele Harghita, Covasna și Brașov sunt arondate Centrului Universitar Brașov, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru”.





Odată cu intrarea în vigoare a acestui ordin, primarul Brașovului, George Scripcaru, a declarat că echipa de experți ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) poate continua elaborarea studiului de fezabilitate, dar se va putea trece și la etapele următoare ale proiectului.





Totuși, primarul Brașovului a precizată că „în perioada în care proiectul Ordinului Ministrului Sănătății a fost în dezbatere publică, au fost câteva discuții, în care s-a încercat să se modifice sau să se revină asupra acestui document. Ministrul Sănătății (Nelu Tătaru) m-a informat, ne-am consultat pe această temă, dar Nelu Tătaru a rămas pe poziții și a publicat ordinul în forma inițială, pe care l-am primit astăzi (în 5 august 2020). Este un lucru foarte important, pentru că de aici încolo începe de fapt adevărata structură de finanțare și proiectare și execuție a acestui spital regional aici, la Brașov.



Celor care încă mai comentează și vor să inducă în eroare și să transmită mesaje negative le spun că fac o mare greșeală și ar fi bine să înțeleagă că suntem pe un parcurs bun, așa cum am comunicat de fiecare dată și că facem pașii pe care i-am stabilit împreună cu Ministerul Sănătății și cu BERD, care are un rol determinant în această privință. Vor urma discuțiile referitoare la structura de finanțare a acestui spital de la Brașov”.





Urmează mai multe întâlniri tehnice



Reamintim că în 16 iulie, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat la Brașov că a fost lansat în dezbatere publică proiectul acestui ordin, dar a și promis că ministerul pe care îl conduce se va „implica total în proiectul de construire al Spitalului Regional Brașov”. Tot atunci, reprezentantul consorțiului de firme care realizează studiul de fezabilitate și documentația pentru licitație, Andreea Șișman, a declarat că ordinul de ministru prin care Spitalului Regional Brașov îi sunt arondate județele Covasna și Harghita „înseamnă foarte mult pentru noi, ca și consultanți. Putem continua ce am început, munca la studiul de fezabilitate. În următoarele luni vom pregăti diverse capitole din studiu, conform calendarului pe care l-am stabilit. Avem deja un schelet pe care urmează să adăugăm informații. Cu siguranță, în următoarea perioadă va fi o colaborare intensă cu autoritățile locale și cu Ministerul Sănătății. Vor fi întâlniri tehnice de lucru săptămânale sau la două săptămâni, astfel încât să avem cât mai curând datele necesare și să putem începe pregătirea documentației pentru licitație”.