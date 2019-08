Noua generație pe scena Cerbului de Aur: Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye

Descriere foto: Televiziunea Romană reuneşte pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019 trei artişti din noua generație muzicală, îndrăgiţi de public: Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye



Trio inedit pe scena Cerbului de Aur: Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye!



Televiziunea Romană reuneşte pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019 trei artişti îndrăgiţi de public: Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye.



Astfel, în premieră, pe 22 august 2019, Laura, Ester şi Olivier vor susţine un moment special în deschiderea Cerbului de Aur.



Dacă pentru cele două artiste este prima prezenţă la Festivalul din Piaţa Sfatului, pentru Olivier este a doua oară când urcă pe scena de la Braşov, după ce anul trecut a câştigat premiul I şi premiul publicului. „Sunt foarte încântat să fiu din nou pe scena Cerbului. Este o mare şansă să fiu pentru a doua oară aici. În acest an, va fi o experienţă nouă, voi descoperi noi concurenţi. Sunt foarte fericit să cânt cu şi pentru publicul din Braşov şi pentru telespectatori”, a mărturisit Olivier.



Drumurile muzicale ale celor trei tineri artişti s-au mai intersectat şi cu ocazia altor evenimente muzicale, dar este prima lor colaborare, concretizată într-un show inedit pe scena Cerbului de Aur. Totul, live, la Braşov. „Voi apărea la Cerbul de Aur în show-uri inedite şi cu un repertoriu surprinzător. E o onoare să cânt la Cerbul de Aur, atât în prima, cât şi în ultima zi. Voi fi fericită să împărtăşesc bucuria muzicii cu spectatorii din Piaţa Sfatului şi cu telespectatorii din faţa televizoarelor, prin intermediul Televiziunii Română”, a mărturisit Laura Bretan.



„Programele speciale la care voi participa presupun colaborarea cu artişti ca Esther şi Olivier Kaye (în prima seară) sau Paula Seling, Gheorghe Zamfir, Vali Boghean Band şi orchestra condusă de Nicolae Botgros (în ultima seară). Repertoriul prezentat rămâne să fie o surpriză!”, a mai spus tânăra cântăreaţă.



„Îmi amintesc faptul că mă uitam la Cerbul de Aur, atunci când eram mică, şi mereu îmi imaginam cum ar fi să cânt şi eu pe o scenă atât de mare, unde au cântat cei mai mari artişti din România. Timpul a trecut, iar acum mă bucur enorm că am reuşit, prin multă muncă şi perseverenţă, să ajung la Cerb! Abia aştept să cânt alături de cea mai mare Orchestră din România şi să cunosc acel sentiment unic”, a spus şi Ester Peony, cea care a reprezentat România la Eurovision 2019.



În show-ul de pe scena Cerbului de Aur 2019, Ester Peony va interpreta piesa „De-ai fi tu salcie la mal”, pregătită special pentru a onora muzica românească, iar Laura şi Olivier vor cânta câte o melodie din repertoriul propriu. Apoi, vocile lor se vor uni şi vor răsuna pentru prima dată împreună, alături de Big Band-ul Radio şi Orchestra Operei din Braşov, sub conducerea dirijorilor Ionel Tudor şi Andrei Tudor.