Noile tarife RCA

Actualele tarife ale RCA expiră pe 18 mai. Noile tarife se vor baza pe un preţ de referinţă care, de regulă, nu va fi depăşit cu mai mult de 50%.



Potrivit Digi24, tarifele maxime pentru RCA vor fi înlocuite, aşa cum prevede noua lege RCA care urmează să fie votată în această săptămînă, de tarife de referinţă calculate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.



Noul tarif are doar o valoare orientativă pentru asigurători, dar normele ASF vor limita posibilităţile firmelor de asigurare de a se mişca mai sus de preţul de referinţă.



În funcţie de istoricul de daună, asiguraţii primesc o reducere pentru asigurare sau, dimpotrivă, sunt penalizaţi cu o creştere de preţ, dacă au fost implicaţi în evenimente.



În plus, sunt categorii de şoferi care vor beneficia de o reducere. Este cazul, de pildă, al persoanelor cu vârsta cuprinsă între 51 şi 60 de ani care conduc maşini cu capacitatea cilindrică de 1.200 de centimetri cubi, când tariful scade sub 570 de lei, faţă de 618 lei în prezent.



În cazul şoferilor cu vârsta între 31 şi 40 de ani care conduc maşini cu capacitatea cilindrică între 1.401 şi 1.600 centimetri cubi, tariful de referinţă este practic similar cu cel fixat în prezent, adică aproximativ 700 de lei.



Situaţia este similară şi în cazul şoferilor cu aceeaşi vârstă care conduc maşini cu motor între 1,21 şi 1,4 litri, în cazul cărora tariful de referinţă este în jur de 600 de lei, aproape similar celui maxim din prezent. În cazul transportatorilor, cei care au provocat plafonarea tarifelor, preţurile de referinţă au o creştere de 4-5% faţă de actualul preţ fix.