Noi specialişti în aviaţie, formaţi la Braşov

Noi specialişti în aviaţie, formaţi la Braşov pe cheltuiala Airbus Helicopters. „Interesul tinerei generaţii pentru aeronautică este impresionant”



Pentru al patrulea an consecutiv, Airbus Helicopters Romania continuă colaborarea cu Colegiul Tehnic Transilvania din Braşov şi sponsorizează clase noi de elevi pentru a pregăti generaţia viitoare de tehnicieni specializaţi în aviaţie şi instalaţii de zbor.



Anul acesta, la profilul aeronautică sunt 8 clase: 3 de clasa a IX-a, câte 2 de clasa a X-a şi a XI-a şi una pentru clasa a XII-a.



„Airbus a decis să continue proiectul educaţional împreună cu Colegiul Tehnic Transilvania şi să sprijine noi clase pentru că am constatat că tinerii sunt foarte interesaţi de acest program şi îşi doresc să beneficieze de practica pe care Airbus Helicopters Romania o organizează la fabrica noastră din Braşov. Am lansat acest program în 2016 cu o singură clasă, în care erau mai puţin de 30 de elevi. Acum avem 225 de elevi pentru noul an şcolar şi suntem încântaţi că putem creşte tinere talente aici, în România. Interesul tinerei generaţii pentru aeronautică este impresionant”, a spus Georges Durdilly, directorul general al Airbus Helicopters Romania.



„Studenţii care urmează cursurile claselor cu profil aviaţie şi instalaţii de zbor, prin parteneriatul cu Airbus, au acces la cele mai noi informaţii în domeniu şi pot dobândi abilităţi practice datorită accesului la materiale noi şi resurse pe care noi nu le-am fi putut oferi. Orele de practică la Airbus îi dau partenerului nostru posibilitatea de a analiza şi selecta viitori angajaţi şi le oferă elevilor şansa de a se familiariza cu domeniul, cu principiile şi regulile specifice”, a spus Daniela Felegean, directorul Colegiului Tehnic Transilvania.



Airbus Helicopters Romania pune 10 burse la dispoziţia absolvenţilor interesaţi să lucreze în companie.