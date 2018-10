Noi reguli pentru autocare pe străzile Brașovului, de sâmbătă

Descriere foto: Autocarele vor putea opri pentru debarcarea și îmbarcarea turiștilor doar în zona special amenajată în fața fostului cinematograf Astra



Aleea de sub Tâmpa devine exclusiv pietonală. Un loc de oprire pentru autocarele turistice e amenajat în faţa fostului Cinematograf Astra! Autocarele pot să parcheze apoi la terminalul RATBV din Bartolomeu (la fostul stadion Municipal).





De sâmbătă, devine funcțional noul sistem de gestionare a transportului pentru turiști în interiorul orașului.



Autocarele cu turişti nu vor mai putea, de sâmbătă, să mai parcheze pe Aleea Brediceanu, de sub Tâmpa, care va fi interzisă traficului rutier, devenind pietonală. Acest lucru va fi semnalizat, inclusiv pentru direcţionarea autocarelor de turişti. Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, zona de sub Tampa va fi dedicată pietonilor şi organizării unor evenimente culturale, târguri și alte mainfestări de interes public.



„Autocarele vor putea opri, doar pentru debarcare şi îmbarcare, în zona special amenajată din fața fostului cinematograf Astra. După debarcarea turiștilor, autocarele trebuie sa se deplaseze în parcarea amenajată la terminalul RATBV din Bartolomeu (la fostul stadion Municipal). Zona de debarcare-îmbarcare asigură posibilitatea opririi simultan pentru 6 autocare. Parcarea pentru autocare din Bartolomeu asigură posibilitatea staționării a 20 de autocare și 8 microbuze. Parcarea are asigurat sistem de iluminat, iar șoferii au la dispozitie grupuri sanitare în terminalul RATBV. Accesul în această parcare va fi permis doar autocarelor și microbuzelor turistice”, a precizat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.



În concluzie, de sâmbătă, accesul pe Aleea Brediceanu va fi interzis traficului rutier. „Se vor face toate semnalizările necesare pentru direcționarea autocarelor de turiști. Zona de sub Tampa va fi dedicată pietonilor și organizării unor evenimente culturale, târguri etc”, a mai spus Sorin Toarcea.