Noi modernizări la Zoo Brașov: va fi amenajat un țarc special pentru pinguini

Descriere foto: Zoo Brașov investește aproape 17 milioane de lei pentru a amenaja un țarc special pentru pinguini. Animalele vor putea fi văzute şi de sub apă; Sursa: bizbrasov.ro



Grădina Zoologică Brașov vrea să continue lucrările de modernizare și de diversificare a speciilor din colecție, iar unul dintre proiectele propuse este cel de amenajare a unui adăpost special pentru pinguini și foci gri.



În vederea realizării acestui țarc, un expert din partea Asociației Europene a Grădinilor Zoologice (EAZA) a venit la începutul acestui an la Brașov pentru a oferi consultanță de specialitate în ceea ce privește amenajările necesare, inclusiv a sistemului necesar pentru filtrarea apei.

După ce a realizat studiul de fezabilitate, conducerea parcului zoologic a lansat recent licitația în vederea selectării unui constructor care să realizeze acest proiect.



Investiția totală este estimată la suma de 16,98 milioane de lei, cu TVA inclus. În această sumă este inclusă și partea de proiectare, iar realizarea noului adăpost ar urma să se deruleze pe o perioadă de 12 luni. Ofertanții trebuie să prezinte o listă a principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani, astfel încât să demonstreze realizarea de construcții similare din punct de vedere al complexității cu cea care face obiectul achizitiei, la nivelul a maximum 3 contracte a căror valoare cumulată să fie de minimum 13.000.000 lei, fără TVA. Ofertele sunt așteptate până în data de 10 decembrie 2018.



Noile adăposturi vor fi amenajate în zona centrala a parcului zoo, lângă țarcurile tigrilor, unde, acum este un mic lac. Adăposturile pentru pinguini și foci sau lei de mare vor fi amenajate în incinte distincte, complet separate între ele, fiecare având bazin propriu cu apă salină, recirculată, tratată și menținută la parametrii optimi speciei.



Apa va fi permanent recirculată și tratată și se va asigura menținerea temperaturii optime atât vara cât și în perioadele reci.



Soluția tehnică pentru răcirea apei în timpul verii și încălzirea ei iarna va fi utilizarea de pompe de căldura apă-sol. În acest sens vor fi realizate trei foraje la 100 m adâncime.



Potrivit proiectelor va exista un spaţiu central, între cele două bazine, care va fi destinat platformelor de observare, aleilor de circulaţie şi spaţiilor tehnice. Conform proiectului, accesul publicului va fi asigurat pe mai multe laturi, la diverse cote, astfel încât să fie asigurată o bună vizibilitate a exponatelor atât aerian cât şi sub nivelul luciului de apă.



Conducerea Grădinii Zoologice are în plan ca în noul țarc să fie 20 de pinguini (10 perechi), pentru care se vor amenaja 15 cuiburi. Aceste cuiburi vor fi amenajate astfel încât să fie evitate disputele teritoriale între pinguini.



Suprafaţa exterioară a spaţiului va avea 280 mp apă cu adâncimi variabile între 1,5 m (20%) şi 3 m ( 80%). De asemenea, în exterior se vor amenaja locuri care să permită animalelor să se adăpostească de lumina solară directă şi de condiţiile meteo nefavorabile (în principal de vânt). Geamul de vizionare al spaţiului exterior, care va fi amplasat subacvatic, va avea dimensiunea de 8 m x 3 m.



Spaţiul interior va avea o suprafaţă minimă de 20 mp adăpost, cu un bazin de 16 mp şi adâncime 1,5 m. Amenajarea spaţiilor interioare se va realiza astfel încât să fie evitată formarea curenţilor de aer.



Având în vedere că în bazinele pentru pinguini va fi apă sărată, firma care va obţine contractul va trebui să realizeze sisteme speciale de scurgere a apei folosite la spălarea adăpostului. De asemenea, porţiunile uscate ale adăpostului trebuie proiectate şi realizate astfel încât să nu permită băltirea apei, deoarece, se arată în caietul de sarcini, „un substrat umed în permanenţă va cauza probleme la picioarele animalelor”.





În ceea ce priveşte spaţiul pentru foci sau lei de mare, suprafaţa exterioară acestuia va avea minim 800 mp, din care apă 600 mp, cu adâncimi variabile până la 5 m (20%) şi 3,5 m (80%). Geamurile de vizionare ale spaţiului exterior vor avea dimensiunea de 8 m x 3 m, respectiv 6 m x 3 m. Spaţiul interior de carantină/izolare va avea cel puţin 20 mp adăpost, cu un bazin de 16 mp şi o adâncime 3 m.







Dealtfel, până la sfârșitul acestui an, oferta Zoo Brașov ar urma să se diversifice cu 23 de noi exemplare de maimuțe. Primele exemplare de maimuţe din specia macacilor coadă de leu (şapte exemplare) şi din specia Colobus Guereza (opt exemplare) au ajuns la Braşov din Wuppertal (Germania) şi, respectiv, din Rotterdam (Olanda).