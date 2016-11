„Noaptea Devoratorilor de Publicitate” Braşov 2016

Descriere foto: Noaptea Devoratorilor de Publicitate; Sursa: iubescbrasovul.ro



„Noaptea Devoratorilor de Publicitate” înseamnă o noapte întreagă de paradă a celor mai surprinzătoare, intrigante, şocante şi amuzante reclame, demonstrând creativitatea, pasiunea şi tendintele din lumea publicităţii.



De-a lungul a 35 de ani, „Noaptea Devoratorilor de Publicitate” a devenit locul principal de întâlnire al iubitorilor de publicitate.



Evenimentul este menit să pună în lumină, pe marele ecran, cele mai bune reclame din peste 60 de ţări, într-o atmosferă festivă.



După premiera mondială de la Bruxelles (11 şi 12 noiembrie) şi naţională (12 noiembrie), „Noaptea Devoratorilor de Publicitate” vă tentează să fiţi prezenţi la Braşov, astă-seară, pe 25 noiembrie 2016, la Cinema One din Coresi Shopping Resort, începând cu ora 21:00!



Va fi cea mai mare ediţie de până acum. Organizatorii promit că „va fi ... memorabil!”



„Noaptea Devoratorilor de Publicitate” prezintă spoturi publicitare din întreaga lume inclusiv din România sub formă unui eveniment nocturn entertainment presărat cu pauze interactive.



Pentru prima dată în Brașov, clipurile din spectacol vor fi proiectate la o calitate deosebită digitală a imaginii și sunetului, simultan în cele opt săli ale Cinema One, cu o capacitate de peste 1.400 de locuri. În cele trei pauze, spectatorii se vor bucura de activități diverse, cum ar fi degustări, spectacole și multe concursuri.



Scopul „Nopţii Devoratorilor de Publicitate” este de a promova arta clipurilor publicitare ca pe o formă neconvenţională de artă şi divertisment. Publicul ţintă este reprezentat de persoane interesate de ultimele tendinţe din media, persoane care impun tendinţe printre prieteni sau comunităţile prin care trăiesc. Până la urmă publicitatea este un simbol al ţărilor dezvoltate.





Se desfăşoară pe 25 noiembrie 2016 între orele 21:00 şi 04:00.

Evenimetul are loc la Cinema One din Coresi Shopping Resort.

Preţ intrare : 35 lei. Biletele sunt disponibile la casa de bilete a cinematografului.