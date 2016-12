Ne aflăm în cea mai scurtă zi din an. Urmează cea mai lungă noapte! A început iarna astronomică.

Descriere foto: 21 decembrie 2016 - Solstiţiul de iarnă



Ne aflăm la „Solstiţiul de iarnă!”



Solstiţiul de iarnă 2016 are loc pe 21 decembrie. Prin urmare vom avea cea mai lungă noapte a anului. Această dată marchează şi începutul iernii astronomice. Solstițiul de iarnă are loc anual, fie pe 21 decembrie, ca acum, fie pe 22 decembrie, în unii ani, după caz.



Solstiţiul de iarnă este legat de mişcare anuală aparentă a Soarelui pe cer, care reprezintă, de fapt, consecinţa mişcării Pământului în jurul Soarelui.



Axa polilor Pământului își păstrează, în primă aproximaţie, direcția fixă în spațiu, ea fiind înclinată cu 66° 33' față de planul orbitei terestre. La momentul solstițiului de iarnă Soarele se află în emisfera australă a sferei cerești, la distanța unghiulară maximă la sud față de Ecuator.



Astăzi Soarele a răsărit cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est şi va apune tot cu acelaşi unghi spre sud faţă de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el a "urcat" - ţinând cont de latitudinea medie a ţării noastre, de 45° - la numai 21° faţă de orizont.



În aceste condiţii, astăzi se înregistrează cea mai scurtă zi din an (în ceea ce priveşte lumina naturală) - 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii care urmează va avea o valoare maximă, de 15 ore şi 10 minute.



În emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, iar ziua de astăzi marchează începutul verii astronomice.



Ei, de-acum începând de pe 21 decembrie, până pe 21 iunie , durata zilelor va creşte continuu, iar cea a nopţilor va scădea.



Aşadar astăzi, 21 decembrie, are loc solstiţiul de iarnă, când Soarele se află la cea mai joasă înălţime, după care, din „moş lipsit de putere" va începe „să întinerească" şi va urca progresiv pe bolta cerească.



Aceste evenimente erau marcate de străbuni prin obiceiul urcării pe munte, cu torţe aprinse, pentru a întâmpina răsăritul Soarelui şi a se închina acestuia, precum şi altor zeităţi. După rugăciune, se ţineau petreceri cu foc, se cânta şi se dansa până la asfinţit, când oamenii coborau la casele lor. După cucerirea Daciei de către romani, substratul autohton al sărbătorilor de iarnă a fost îmbogăţit cu Saturnaliile şi Calendele lui ianuarie.



Iată când vor avea loc următoarele solstiţii de iarnă, potrivit Observatorului Astronomic:



Anul acesta, 2016 se întâmplă astăzi, 21 decembrie, la ora 21:44



2017 21 decembrie, la ora 18:28



2018 22 decembrie, la ora 00:23



2019 22 decembrie, la ora 06:19



2020 21 decembrie, la ora 12:02





Solstiţiul de iarnă este oricum privit ca un moment special.



Faptul că, în acest moment al anului, Soarele se află la cea mai mică distanță față de linia orizontului - pentru latitudinea medie a țării noastre, la numai 21 de grade - a produs o puternică impresie asupra oamenilor din toate timpurile și toate locurile, cea mai frecventă interpretare pe care SOLSTIŢIUL DE IARNĂ a primit-o fiind că acesta este momentul în care se deschid deopotrivă cerurile și străfundurile, iar puterile bune și cele rele se confruntă într-o bătălie epică.



Istoria a făcut ca momentul decisiv al Revoluției Române din Decembrie 1989 să se petreacă în Noaptea cea mai lungă, fapt care a contribuit într-o mare măsură la percepția populară din acele momente, din societatea noastră, dar și de peste hotare, că evenimentele de atunci și deznodământul lor sunt voința cerurilor.



Oricum Solstiţiul era iportant în istoria și credințele universale. Spre exemplu, în lumea romană antică, SOLSTIŢIUL DE IARNĂ marca debutul festivalului Saturnaliilor, prin care oamenii puteau să retrăiască nașterea zeilor și să contribuie astfel la primenirea lumii.



Obiceiurile românești din preajma solstițiului de iarnă păstrează amintirea jertfirii violente a zeului adorat, prin substituirea acestuia cu arborele sacru, bradul sau stejarul, tăiat și incinerat simbolic în noaptea de Crăciun, cu taurul, reprezentat de o mască, Capra, Brezaia, Țurca sau Borița, care, după ce însoțește unele cete de colindători, este omorât simbolic și, mai ales, cu porcul, reprezentare neolitică a spiritului grâului, sacrificat ritual la Ignatul Porcilor (20 decembrie).



Ceea ce e interesant e că noaptea cea mai lungă de anul acesta coincide şi cu cel mai important eveniment astronomic al iernii: o intensă ploaie de meteori atinge astăzi apogeul. Solstițiul de iarnă are loc astăzi, la 21 h 44 m, noaptea în care este atins și apogeul ploii de meteori Urside.





