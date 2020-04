„N-avem echipamente? Le inventăm!” La Braşov există „Plan B Covid 19”

Descriere foto: Invenții ale brașovenilor: „ACVARIUL COVID 19”. Un dispozitiv de protecţie la manevrele de intubare a pacienţilor, proiect pilot, folosit acum de medicii de la Braşov. Măștile PlanB sunt folosite deja de voluntari, ambulanţieri şi alte cadre medicale; Sursa: bzb.ro



Un grup de braşoveni ingenioşi au găsit soluţii alternative pentru criza de echipamente de protecţie anti-coronavirus



În vremuri grele, oamenii pentru care comunitatea este importantă ies la suprafaţă. Aşa se întâmplă şi cu Ciprian Branea, un braşovean implicat de mai multă vreme în viaţa comunităţii.



Specialist în IT, Ciprian este cel care a realizat, printre altele, jocurile de la cofetăria din incinta Grădinii Zoologice Braşov sau sistemul din Muzeul Casa Mureşenilor, prin care vizitatorii pot afla informaţii extrem de interesante prin intermediul tehnologiei de ultimă oră. Contactat de câţiva prieteni medici, Ciprian a decis să vină în sprijinul acestora, împreuna cu soţia sa.



Primul pas: viziere produse după „ucenicie” pe Internet



„Am adaptat un material care circulă pe Internet la nişte materiale pe care le aveam disponibile. Impactul a fost atât de mare încât, ulterior, am primit alte solicitări, din partea unor colegi de-ai lor, având în vedere penuria de aceste materiale de protecţie care există la nivelul sistemului sanitar”, a explicat IT-istul.



Ca urmare, Ciprian a cumpărat, din banii proprii, materialele necesare fabricării acestor viziere. Pentru că tot este această perioadă în care nu putem ieşi din casă, întreaga familie a contribuit la realizarea a peste 280 de viziere, care au ajuns la Spitalul Tractorul, la Spitalul Judeţean, la Spitalul Mârzescu, la Spitalul de Neurologie şi la Spitalul de Copii.





Prototip: dispozitiv de protecţie în timpul manevrelor de intubare



Cum nu a mai găsit pe piaţa materialele necesare fabricării acestor viziere, Ciprian s-a reprofilat, împreuna cu prietenii de la PlanBproject. „Am realizat un «acvariu», o cutie de protecţie în timpul manevrelor de intubare, pe care, de asemenea, încercăm să o producem la scară mai mare”, a mai spus Ciprian Branea. Pe 3 aprilie, Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean Braşov a primit ingeniosul dispozitiv de protecţie la intubare a pacienţilor, care îi va proteja pe medici şi pe pacienţi, deopotrivă.



„În contextul pandemiei Covid-19 şi a crizei mondiale de echipamente medicale necesare, PlanB există ca să ajute sistemul medical în lupta cu Covid-19, prin echipamente alternative, produse open source, apolitic, cu ajutorul voluntarilor”, aşa îşi descriu misiunea ce de la PlanB.



„Ciprian Branea este unul din membrii echipei tehnice PlanBproject, un tip super creativ şi care pune rapid în practică lucrurile pe care şi le propune. El a fost cel pe care s-a oferit să se ocupe de acvariul «PlanB Protecţie Intubare». Ciprian, nu numai că a studiat diferite design-uri pentru cutii de intubare, dar a şi schiţat unul şi l-a dat în lucru pe banii lui. În doar o zi am putut onora prima comandă, gratuit. Lucrăm intens la website-ul pe care veţi putea găsi informaţii despre echipamentele alternative pe care le propunem şi prin intermediul căruia oameni binevoitori, cu skill-uri se vor putea conecta cu cereri reale din lumea medicală”, precizează braşovenii de la PlanB.





Măşti cu componente printate 3D, la Universitatea Transilvania



După ce au livrat „acvariul” Covid 19, tot ei au răspuns la o altă provocare: criza de măşti de protecţie. Pe 3 aprilie, un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie, Secţia Bolnavi Cronici, din Zărneşti, a fost diagnosticat cu COVID-19, caz mediatizat de presă. Chiar a doua zi, dr. Andreea Moldovan, epidemiolog braşovean, acum detaşat la Ministerul Sănătăţii, l-a contactat pe Silviu Dovăncescu, iniţiator şi membru al echipei PlanB, cu o întrebare simplă: „Cum putem ajuta?”



„Răspunsul a fost «acţiune». Au fost pregătite rapid 20 kituri «PlanB mască prevenţie» formate din: mască full-face; adaptoare pentru filtru printate 3D la Institutul de Cercetare - Dezvoltare al Universităţii Transilvania, cu ajutorul lui Daniel Voinea; filtre medicale”, susțin cei de la Plan B, care au şi livrat echipamentele de protecţie în aceeaşi zi.



Şi voluntarii de la Crucea Rosie Filiala Brașov, Serviciul de Ambulanţă, au început să utilizeze măştile de protecţie PlanB. Ei vin zilnic în contact cu bolnavi, suspecţi de COVID-19. „În contextul actual, cel mai important este ca oamenii care pot da o mână de ajutor, să o facă. Rapid şi eficient. De acum, fiecare zi ce trece devine o provocare. Doar dacă ne unim puterile avem impact. Ajutăm împreună”, transmit braşovenii de la PlanB.



Numărul braşovenilor implicaţi voluntar în lupta împotriva pandemiei creşte în fiecare zi, fapt care demonstrează puterea de adaptare a comunităţii la aceste vremuri dificile.