My Brasovcity, aplicația care le simplifică viața brașovenilor

Aplicația pentru mobil a Primăriei Brasov, „my brasovcity” oferă de câteva zile, noi servicii electronice cetățenilor. Acestea sunt: direcționarea spre locurile de parcare publice, cu ajutorul navigatorului instalat pe telefon (de ex. google maps); direcționarea spre instituțiile locale, cu ajutorul navigatorului instalat pe telefon (de ex. google maps); posibilitatea plății impozitelor și taxelor și verificarea obligațiilor de plată. La acestea se adaugă: programări on-line pentru buletine, eliberarea permiselor de liberă trecere on-line, automat, căutare documente în registratură, evenimente, traseele și orarul RAT, reîncărcare carduri RATBV.În continuare aplicația poate fi utilizată pentru a semnala diverse probleme edilitare...............................................................................................De aproximativ două săptămâni, Primăria Braşov a extins aplicaţia pentru mobil Mybrasovcity, care, iniţial, a fost proiectată pentru reclamarea unor probleme (harta incidentelor).Noile opţiuni disponibile permit, cu ajutorul navigatorului instalat pe telefon (de ex. google maps) direcţionarea şoferilor spre locurile de parcare publice sau „ghidarea” spre instituţiile locale.Tot prin această aplicaţie se pot plăti taxele şi impozitele locale, alte opţiuni fiind programarea online la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor pentru obţinerea actelor de identitate, eliberarea permiselor de libera trecere on-line, automat, căutarea unor documente în Registratură, a unor evenimente, a traseelor şi orarului mijloacelor de transport în comun sau reîncarcare cardurilor RATBV.„Aplicaţia Mybrasovcity, disponibilă gratuit în magazinul de aplicaţii pentru sistemele de operare iOS şi Android, a fost actualizată şi le oferă acum utilizatorilor un acces mai larg la serviciile on-line puse la dispoziţia cetăţenilor de Primăria Braşov. Până acum, aplicaţia oferea doar informaţii culturale şi oferea posibilitatea utilizatorilor de a accesa harta incidentelor, astfel încât aceştia puteau să sesizeze diferite lucruri care necesitau intervenţia noastră, cum ar fi probleme de salubrizare, gropi, nefuncţionarea unor becuri din sistemul de iluminat etc.Odată cu această nouă versiune, cetăţenii înregistraţi pot accesa o serie mai largă de servicii, unele oferite până acum doar de portalul www.brasovcity.ro - cum ar fi de exemplu situaţia taxelor şi impozitelor şi posibilitatea de a le plăti on-line, sau obţinerea permiselor de liberă trecere, sau integrarea totală a serviciilor e-funcţionar, din portal, în aplicaţia mobilă - altele cu totul noi, cum ar fi afişarea parcărilor care se află în apropierea utilizatorului, sau afişarea şi direcţionarea acestuia către diferitele direcţii, servicii şi instituţii publice din subordinea Consiliului Local. Este o aplicaţie foarte utilă, am ţinut ca ea să fie un produs care să aparţină în totalitate Primăriei Braşov şi cred că va face comunicarea dintre cetăţean şi primărie mult mai uşoară”, a explicat primarul George Scripcaru.Pe de altă parte, primarul Braşovului a anunţat că în fiecare dimineaţă, la ora 01.00, primeşte pe mail un tabel centralizator cu problemele sesizate de braşoveni în ultimele 24 de ore. „Toate sesizările sunt grupate de Dispeceratul Tehnic din Primăria Braşov, pe domenii de activitate. Transmit aceste sesizări către cei care sunt responsabili, iar ei au la dispoziţie un termen cuprins între o zi şi 30 de zile pentru a le soluţiona, fie că este vorba de serviciile sau instituţiile din subordinea municipalităţii, fie că e vorba de companiile care lasă lucrurile neterminate”, a declarat primarul. Acesta a precizat că, spre exemplu, în 22 iulie 2019, la dispeceratul Primăriei au fost înregistrate 17 reclamaţii. „De când aplică această regulă lucrurile merg mult mai bine”, a încheiat primarul.