Scriitoarea şi jurnalista braşoveancă Raluca Feher a amenajat „Living Museum of Communism/Muzeul Traiului în Comunism” în Braşov. Pentru acest lucru, ea a achiziţionat un apartament pe strada Liviu Cornel Babeş (eroul care, pe 2 martie 1989, şi-a dat foc pe o pârtie din Poiana Braşov, în semn de protest faţă de regimul Ceauşescu). Muzeul este gazduit așadar de un apartament mic (49,7 mp), în bloc comunist, care a aparţinut unei familii tipice de muncitori de la Uzina de Autocamioane Steagu Roşu.



Proiectul „Living Museum of Communism” se adresează, în egală măsură, celor care au uitat şi celor cei care erau prea tineri să îşi amintească perioada care s-a încheiat cu revoluţia din 1989.



„De la mărimea băilor, la conţinutul bibliotecilor, de la tablouri, la bibelourile din vitrine, de la muşamaua de pe masa din bucătărie, la recipientele de muştar transformate în pahare, încercăm să redăm, cât de poate de realist (dar fără să ajungem în zona de tortură, adică fără să închidem apa, curentul şi căldura), atmosfera din casele muncitorilor români, această armată creată de Partidul Comunist Român care, în decembrie 1989 s-a întors împotriva regimului”, explică Raluca Feher în prezentarea ineditului proiect.



Vizitatorul este invitat să locuiască 1 sau 2 nopţi în această casă, să încerce mâncărurile vremii (parizerul prăjit pe post de şniţel, salata boeuf făcută cu carne de pui, ouă umplute, etc.), şi să intre în atmosfera lui decembrie 1989, fie că vine în august, fie în martie.



„Pentru că Living Museum of Communism te va transporta pentru 2 zile în plină revoluţie. Vizitatorul va avea acces la ziarele locale şi centrale din 22 şi 23 decembrie 1989, traduse în limba engleză, la filmul primei revoluţii televizate din lume şi la alte pelicule ce vor proiecta dintr-un, desigur, aparat video”, mai precizează inițiatoarea proiectului.



Pe perioada Festivalului de Film şi Istorie de la Râşnov 2019, muzeul va fi deschis între 22 şi 28 iulie. O noapte de cazare în apartamentul-capsulă a timpului (ce poate găzdui simultan maximum 3 persoane) va costa, în aceasta perioadă, 60 de euro, preţ care va include şi meniul culinar al epocii.



Poate că ar putea fi menționat faptul că există în prezent încă multe locuințe de români care arată exact în felul în care se prezentau pe vremea „epocii de aur”. Oricum, dimensiunile locuințelor în blocurile comuniste nu s-a schimbat. Și mai există persoane care păstrează din melancolie sau din lipsă de fonduri mobila din vremurile apuse și multe acesorii ale acelor timpuri. Așa că...probabil că ar putea fi găsite în realitate, în viața de zi cu zi mai multe „Muzee aleTraiului în Comunism”, locuite!