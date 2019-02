Muzeul Naţional Bran, mutat într-o pensiune

Descriere foto: Turiştii vor putea vizita, din nou, locul în care sunt expuse obiecte provenite din fondul regal al Castelului Bran, dar şi alte colecţii de artă reprezentative. Muzeul Naţional Bran a fost mutat și va funcționa în clădirea unei pensiuni din centrul localităţii Bran; Sursa: agerpres.ro; newsbv.ro



Muzeul Naţional Bran va funcţiona, într-o pensiune din centrul localităţii Bran după ce contractul dintre Ministerul Culturii şi proprietarii Castelului Bran pentru clădirea Muzeului Vămii Medievale a expirat în luna mai 2018.



După o pauză de mai bine de jumătate de an, Muzeul Național Bran s-a redeschis săptămâna trecută, într-un nou spaţiu, în prezența ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale Valer-Daniel Breaz și a secretarului de stat, Alexandru Pugna.



Instituția de cultură a fost mutată în clădirea unei pensiuni, ale cărei spații au fost transformate în săli de expoziție.



Astfel, turiştii vor putea vizita, din nou, locul în care sunt expuse obiecte provenite din fondul regal al Castelului Bran, dar şi alte colecţii de artă reprezentative. Pentru început, a fost deschisă secţia dedicată Reginei Maria.



Imobilul care găzduieşte acum muzeul a fost „Pensiunea Inima Reginei”, un loc care oferă condiţii de conservare a obiectelor de inventar.



Noul sediu al muzeului va funcționa aici în chirie până când Ministerul Culturii va găsi soluții pentru construirea unei noi clădiri.



„Muzeul Naţional Bran a fost relocat din clădirea Vămii Medievale după încheierea contractului dintre Ministerul Culturii şi proprietarii Castelului, în 24 mai 2018. Pensiunea în care s-a mutat Muzeul Naţional Bran are un spaţiu mult mai generos decât vechiul spaţiu, iar acum lucrăm la amenajarea expoziţiei permanente. Clădirea a fost închiriată pentru o perioadă de trei ani. După aceea, vom vedea. Oricum, există spaţiu suficient pentru cele peste 8.000 de piese ale Muzeului Naţional Bran. Am dori să amenajăm şi nişte spaţii pentru specialiştii în domeniu şi pentru studenţii care doresc să realizeze o serie de studii. Vom vedea peste trei ani dacă se va găsi o altă soluţie sau vom rămâne în continuare în acest spaţiu. Am dori ca luna viitoare să redeschidem Muzeul Naţional Bran pentru vizitatori”, a declarat, directorul Muzeului Naţional Bran, Mihai Gorgoi.



Viceprimarul comunei Bran, Nicolae Nilă, a precizat că administraţia locală încearcă să reabiliteze o clădire mai veche din zonă în care să se mute Primăria, iar în locul instituţiei, care se află lângă intrarea în Castelul Bran, să se mute Muzeul Naţional Bran.



„Noi dorim să reabilităm o clădire din Bran cu fonduri europene, în care să mutăm primăria, dar proiectul a fost respins. Fonduri pentru construirea unui spaţiu nou pentru Muzeul Naţional Bran nu avem. Deocamdată s-a găsit această soluţie provizorie prin mutarea într-o pensiune, care este în zona Parcului Central, aproape de Castelul Bran'', a afirmat viceprimarul.



Directorul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, Nicolae Pepene, a declarat, că varianta mutării într-o fostă pensiune este una potrivită, având în vedere că şi condiţiile de păstrare şi depozitare a exponatelor sunt mult mai bune. „Spaţiul este mult mai generos decât ce era la Muzeul Vămii, iar condiţiile de păstrare şi depozitare a exponatelor sunt destul de bune. (...) Este o soluţie provizorie deocamdată. Se lucrează la amenajarea expoziţiei permanente. Să sperăm că se poate deschide luna viitoare, pentru că este mult de lucru”, a spus istoricul Nicolae Pepene.



Purtătorul de cuvânt al Castelului Bran, Bogdana Balmuş, a precizat că spaţiul în care a funcţionat Muzeul Naţional Bran va deveni parte integrantă a activităţilor care se desfăşoară la castel şi va contribui la îmbunătăţirea serviciilor pe care le oferă vizitatorilor. „Cel mai probabil, reamenajarea şi reabilitarea spaţiului va începe anul viitor având în vedere că trebuie aprobate mai multe documente în acest sens. Acesta nu va primi altă destinaţie, ci va fi parte integrantă a activităţilor care se desfăşoară la Castelul Bran, contribuind la îmbunătăţirea serviciilor pe care le oferim vizitatorilor. Va fi un spaţiu de recreere pentru ghizii externi, un spaţiu pentru mama şi copilul, ateliere pentru activităţi creative, săli de conferinţă etc. De asemenea, va fi reamenajat traseul dintre Castel şi acest spaţiu. Va fi o investiţie serioasă care se va face, aşa cum s-a întâmplat cu toate investiţiile făcute până acum la Castelul Bran, prin efortul propriu. În niciun caz această clădire nu va căpăta o altă destinaţie. Acum, clădirea este păzită şi întreţinută pentru a nu se degrada”, a menţionat purtătorul de cuvânt.



Muzeul Naţional din Bran a fost înfiinţat în 1957 şi includea atât castelul, cât şi Vama Medievală.



Muzeul Bran s-a înfiinţat în anul 1957, moment în care a fost amenajată o expoziţie de artă şi istorie medievală. Mai târziu, prin anii '60, s-a început amenajarea unui muzeu al satului brănean cu titulatura Secţia Etnografică Bran. În toată această perioadă, Muzeul Naţional Bran a fost în administrarea Consiliului Popular Judeţean Braşov. În anul 1987 s-a deschis secţia Vama Medievală, amenajată în clădirea de la baza Castelului, imobil care a aparţinut administraţiei vamale austro-ungare până în anul 1918.



La momentul 1990-1991, când s-a făcut trecerea la Ministerul Culturii, existau trei secţii la Bran: secţia Castel, secţia Vama Medievală şi secţia Etnografie. După retrocedarea Castelului în 2009, s-a desfiinţat secţia Castel şi toate piesele au fost transferate la Muzeul Vămii într-un spaţiu mult mai mic, unde s-a încercat reconstituirea unor interioare din Castel. Tot după retrocedare, între Ministerul Culturii şi moştenitorii Castelului Bran s-a semnat un contract de închiriere a spaţiului pentru care Ministerul a plătit o chirie lunară de câteva mii de euro.