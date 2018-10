Municipiul Braşov a făcut pregătirile pentru prima ninsoare

Descriere foto: Cei doi operatori care au contracte valabile pentru deszăpezirea municipiului Braşov şi-au făcut stocurile de material antiderapant, dar au pregătit şi utilaje care să iasă pe traseu; Sursa: bzb.ro



Cei doi operatori din Brașov au pe stoc 1.500 tone de material antiderapant. Pe străzi pot fi scoase oricând 6 utilaje!



Având în vedere că în orice moment poate veni iarna, cele două firme care au contracte valabile pentru deszăpezirea municipiului Braşov şi-au făcut stocurile de material antiderapant, dar au pregătit şi utilaje care să iasă pe traseu.



Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Braşov, firma Comprest are pe stoc 1.000 de tone de material antiderapant, iar Eurostrada 500 de tone. „De asemenea, în contracte s-a prevăzut ca firma Comprest să poată scoate în orice moment 4 utilaje de deszăpezire pe traseu, iar Eurostrada 2 vehicule. Plata celor doi operatori se va face doar pentru intervenţiile propriu-zise, nu şi pentru staţionarea în bază a vehiculelor”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov.



Contractul încheiat de Primăria Braşov cu cele două firme este pe perioadă determinată, până la semnarea acordului cadru pe patru ani pentru serviciile de salubrizare şi deszăpezire a domeniului public. „Procedura este acum în faza de evaluare a ofertelor. De asemenea, a fost depusă o contestaţie pentru că unul dintre ofertanţi a fost descalificat”, a precizat Toarcea.



Licitaţia pentru aceste servicii a fost lansată în luna ianuarie a acestui an, dar procedura a fost suspendată mai multe luni din cauza contestaţiilor. În 19 iulie, după ce au fost soluţionate contestaţiile, licitaţia a fost reluată, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 1 august 2018, fiind depuse trei oferte (o asociere de firme din una Bucureşti şi Spania, o asociere compusă dintr-o companie din Bucureşti şi una din Braşov, iar şi una de către o firmă din Braşov).



Prin această licitaţie, Primăria are în vedere încheierea unui acord-cadru, pentru o perioadă de 4 ani, pentru asigurarea serviciilor de salubrizare şi deszăpezire, respectiv servicii de măturat, spălat, stropit, întreţinere a căilor publice şi cosit, greblat şi întreţinerea curăţeniei în zonele verzi, precum şi combaterea înzăpezirii, combaterea poleiului, activităţi de deszăpezire, de îndepărtare a zăpezii, de prevenire a înzăpezirii şi de prevenire a producerii poleiului. Contractul urmează a se încheia cu maxim 4 operatori economici, iar valoarea totală estimată a contractului, pentru toţi cei 4 ani de valabilitate, este cuprinsă între 44.047.948 lei, fără TVA şi 176.191.795 lei, fără TVA.



Licitaţia este împărţită în două loturi, fiecare dintre ele acoperind aproximativ jumătate din oraş.



Primul lot cuprinde cartierele: Noua, Astra, Scriitorilor, Răcădău, Centru, Şchei şi Poiana Braşov.



Din cel de-al doilea lot fac parte cartierele Timiş-Triaj, Craiter, Gării, Tractorul, Bartolomeu, Stupini, Braşovul Vechi, Florilor.



Cele două sectoare sunt delimitate de străzile Zizinului, Toamnei, Mihail Kogălniceanu, Iuliu Maniu, Nicolae Iorga, Lungă, Şirul Livezii.