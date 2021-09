Municipalitatea consultă brașovenii cu privire la alternativele de drumuri forestiere, care să înlocuiască drumul Gorița

Miercuri, 22 septembrie, începând cu ora 17.00, pe platforma on-line Zoom, primarul Brașovului, Allen Coliban, reprezentanții ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt și activiști de mediu vor prezenta brașovenilor care sunt propunerile de amenajarea de noi drumuri forestiere, în locul drumului Gorița, proiect care a fost blocat de către Consiliul Local în urma numeroaselor proteste din partea societății civile.







Totodată, reprezentanții Municipalității vor să afle și care este opinia brașovenilor cu privire la aceste aceste alternative de drumuri forestiere. Cei interesați se pot înscrie la această dezbatere pe portalul Municipalității, www.brasovcity.ro.





La începutul lunii decembrie 2020, având în vedere reacția societății civile care, timp de un an, a protestat, în nenumărate rânduri, împotriva realizării acestui drum, dar și demersurile juridice demarate împotriva amenajării acestui drum forestier, Consiliul Local a adoptat o hotărâre prin care decide că amenajarea drumului forestier Gorița nu este oportună. Totodată, având în vedere că această investiție este parte a unui proiect cu finanțare europeană nerambursabilă, din care mai făcea parte și reabilitarea altor patru drumuri forestiere, s-a luat decizia ca Municipalitatea să înainteze o propunere de înlocuire a acestui drum, Gorița, cu un proiect de amenajare a unui alt drum forestiere care să nu reprezinte un risc atât de mare pentru pădurile Brașovului.







Scurt istoric al proiectului





În 15 decembrie 2017, Municipiul Brașov a semnat un contract de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) având ca obiect finanțarea proiectului ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a municipiului Brașov“.





Valoarea contractului de finanțare, conform art 3, este de 6.670.114,96 lei, reprezentând 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului.





Durata de execuție a contractului era de 36 de luni, respectiv până la data de 15.12.2020, termen care a fost prelungit.





Proiectul își propunea dezvoltarea rețelei de drumuri forestiere din fondul forestier al Municipiului Brașov, obiectivele sale fiind construcția Drumului Gorița și reabilitarea a încă patru drumuri forestiere existente - Baer – 3,167 km ( zona Săcele), Pârâul Cailor – 2,631 km ( zona Săcele), Roșca – 2,600 km (zona Săcele) și Valea Căldării -1,243 km (zona Cristian).





În luna noiembrie 2018 a fost semnat contractul pentru realizarea proiectului tehnic, iar în luna septembrie 2019 s-a făcut marcarea arborilor care trebuiau tăiați (aproximativ 8.000). În acel moment, societatea civilă din Brașov a reacționat și a solicitat blocarea acestui proiect. Având în vedere amploarea protestelor, conducerea executivă a primăriei a luat decizia suspendării proiectului.





În ședința de Consiliu Local din data de 3 decembrie 2021, Consiliul Local a adoptat hotărârea nr. 696, prin care l-a mandatat pe primarul Brașovului să renegocieze cu A.F.I.R. contractul de finanțare, deoarece Municipalitatea nu mai este de acord cu amenajarea drumului forestier Gorița.







Drumurile forestire noi propuse in amenajamentul silvic sunt următoarele:







FNOO1 - Prelungire Susai, U.P. III Postăvarul, lungime 4,1 km, suprafată deservită 140,8 km; FN002 - Drum legătură Timişul Sec Mare-Timişul Sec Mic, U.P. III Postăvarul, lungime 1,4 km, suprafață deservită 142,7 km; FN003 - Răcadău- ­Noua, U.P. IV Brașov, lungime 2,6 km, suprafață deservită 184,0 ha; FNOO1 - Pârâul Cheii, U.P. V Râul Mic, lungime 2,8 km, suprafață deservită 332,6ha; FN 004 Carierei-Warthe -U.P. IV Braşov, lungime 1,6 km, suprafaţă deservită 63, I ha; FN 005 Legătura Troainer-Crucur, U.P. IV Braşov, lungime 0,7 km, suprafaţă deservită 118,8 ha