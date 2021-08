Mozaic sonor în Cetatea Rupea!

Opera Brașov vă invită duminică, 15 august 2021, de la ora 18.00, la Cetatea Rupea, să participați la un nou eveniment muzical intitulat „Mozaic sonor la Cetate”, desfășurat între zidurile obiectivului istoric și turistic din județul Brașov.







Recitalul va fi susținut de soliștii: Corina Klein și Daniel Vâlcoci, Cvartetul Bel-Art (Luminița Cucu – flaut, Constantin Condoiu – vioară, Mina Ciulică – violă, Adrian Pintea – contrabas) și pianista Lioara Frățilă. În programul acestei seri, veți putea audia piese celebre, cum ar fi „Love Me Tender”, Try to Remember”, „When I Fall in Love” sau canțonete: „Santa Lucia Luntana”. Participarea la recital este condiționată doar de achiziționarea unui bilet de vizitare a Cetății Rupea!